Tử vi 12 con giáp đầy đủ nhất ngày mai (2/8/2023): Dần vận trình bình ổn, Sửu may mắn đủ đường, Thìn có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp

Tử vi ngày 2/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay bình ổn, không có nhiều trải nghiệm tốt đẹp về tình yêu.

Tình duyên: Người tuổi Dần trong tình yêu bạn chưa có những trải nghiệm tốt đẹp bên cạnh người ấy.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần đang có công việc bình ổn, bạn không muốn thay đổi quá nhiều về vị trí công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc , có quý nhân tương trợ tạo ra nguồn thu nhập đáng mơ ước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu may mắn công việc phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn.

Tuy nhiên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bản mệnh mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế. Tuổi Sửu nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất.

Vận trình tình cảm cũng đón những tín hiệu không mấy tốt lành. Dù là nửa kia hay là bản mệnh thì đều có xu hướng gạt bỏ lời giải thích của đối phương, khăng khăng với lời buộc tội của mình, dần dà đẩy tình yêu tới bờ vực sụp đổ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tài cao chí lớn lại thông minh, khôn ngoan. Khi gặp một vấn đề nào đó, con giáp này thường nghĩ ra nhiều hướng giải quyết khác nhau và cân nhắc xem đâu là hướng giải quyết phù hợp nhất. Vì vậy, tuổi Thìn ít khi phạm sai lầm.

Tử vi dự báo rằng trong ngày mới, tuổi Thìn có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Bản mệnh có cơ hội thăng tiến vượt bậc hoặc có thể theo đuổi một lĩnh vực hoàn toàn mới. Con giáp này có khả năng chớp lấy cơ cơ hội và cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, cơ hội cũng sẽ đi liền với thách thức. Nếu không cố gắng, nỗ lực hết mình thì bản mệnh khó thành công. Khi toàn tâm toàn ý với công việc, cố gắng hết mình thì tuổi Thìn có thể đạt được thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!