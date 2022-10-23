Tử vi 12 con giáp, 3 ngày tới (24/10 - 26/10), tâm linh tương thông, có duyên với thần tài, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu nứt đố đổ vách, quý nhân che chở, đổi đời là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 18:04

Tử vi 12 con giáp trong 3 ngày tới (24/10 - 26/10), cuộc sống được thần tài phù hộ, đón cuộc sống với vạn điều may mắn, như ý cát tường.

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp này luôn tràn đầy lý tưởng và hi vọng cho tương lai. Nhiều người cho rằng mặc dù hứa hẹn nhưng họ có vẻ kiêu ngạo và ít khi giúp đỡ người khác. Thực thế không phải vậy.

Những người tuổi Thân muốn được đối mặt và mong muốn tự mình giải quyết mọi việc. Tuy phải mất nhiều thời gian nhưng họ sẽ không bao giờ hứa những gì họ không thể thực hiện. Trong công việc, những người thuộc con giáp này sẽ từ từ khám phá bản thân và luôn hướng đến tương lai.

Tử vi 12 con giáp, 3 ngày tới (24/10 - 26/10), tâm linh tương thông, có duyên với thần tài, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu nứt đố đổ vách, quý nhân che chở, đổi đời là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Tuổi Thân giàu sang khó cản. Ảnh minh họa: Internet

3 ngày tới (24/10 - 26/10), nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, họ sẽ thành công và hưởng cuộc sống giàu sang. Họ cũng nhận thức được rằng con đường dẫn đến thành công sẽ rất khó khăn nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi họ có ước mơ của riêng mình và có niềm tin bất diệt rằng ước mơ sẽ trở thành hiện thực.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con giáp tuổi Thìn tính cách khá mạnh mẽ, quyết đoán và đầy tham vọng. Bạn thường không hài lòng với những gì mình đạt được và luôn cố gắng để đạt được những thành tựu mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình.

Cũng nhờ tài năng, nhiệt huyết trong công việc, người tuổi này thường nắm giữ vị trí chủ chốt trong cơ quan, tổ chức mà họ gắn bó. 3 ngày tới (24/10 - 26/10) người tuổi Thìn được Thần Tài ưu ái nên tài lộc vượng hơn trước rất nhiều. Bạn cũng nhận được nhiều cơ may làm ăn phát tài. Chỉ cần tập trung, nỗ lực hết mình thì con giáp này sẽ đạt được thành công.

Tử vi 12 con giáp, 3 ngày tới (24/10 - 26/10), tâm linh tương thông, có duyên với thần tài, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu nứt đố đổ vách, quý nhân che chở, đổi đời là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Tuổi Thìn làm ăn trúng mánh. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được đối tác làm ăn hữu hảo, ký được hợp đồng có giá trị. Công việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió giúp con giáp này có được nguồn thu khủng, mang đến cuộc sống ấm no cho cả gia đình.

Càng về cuối năm, tuổi Thìn càng có thêm nhiều cát khí, nhanh chóng giành lại được vị thế của mình. Không chỉ công việc diễn ra suôn sẻ, tài chính của tuổi Thìn trong những ngày cuối tháng còn tăng mạnh, tiền bạc dư giả chẳng hề lo túng thiếu. Ngoài tiền lương hàng tháng, tuổi Thìn còn nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi suất hậu hĩnh từ khoản đầu tư cũ.

Tuổi Tý

Tài chính nở rộ 3 ngày tới (24/10 - 26/10) ngồi rung chân là có nên những người tuổi Tý ngày càng giàu có, nên thận trọng khi dốc tiền đầu tư khoản mới. Tý sống rất có tham vọng, bạn luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và chính vì lẽ đó mà bạn luôn cố gắng không ngừng.

Bạn chính là con giáp phát tài tuần này do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh. Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu sẽ đến vào khoảng thời gian giữa tuần. Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình là con giáp giàu kinh nghiệm nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương.

Với người làm ăn thì dần về cuối tuần, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn.

Dự báo tuổi Tý có thể thở phào nhẹ nhõm khi cát vận khá lớn, xoa dịu nhiều nỗi lo toan. Giữa tuần nhờ sự xuất hiện của Thiên Tài mà sự lanh lợi, sắc bén đã giúp con giáp này được phát huy trọn vẹn. Bạn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả mà không tốn quá nhiều thời gian.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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