Tử vi 10 ngày tới (từ 15-25/8/2022), ý trời đã định 3 con giáp liên tiếp gặp may, khai thông vận mệnh, sự nghiệp thênh thang, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 14:58

3 con giáp may mắn vạn phúc kim an, làm ăn phát đạt, sống trong giàu sang, sung sướng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới (15-25/8/2022) đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Con giáp được cấp trên đánh giá cao bởi không phải ai cũng có thể tập trung làm việc cao độ. Đặc biệt, trong thời gian này, những ai buôn bán, kinh doanh ẽcó cơ hội cải thiện doanh thu. Bản mệnh nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường, đón đầu xu hướng, bán ra các sản phẩm nổi bật nên thu lời khá cao.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng được cải thiện đáng kể Bản mệnh hòa nhã, cùng kết hợp với mọi người. Cách trò chuyện của bạn cũng ổn hơn, tinh tế và lịch sự hơn, nên tránh nhắc tới những vấn đề nhạy cảm.

Tử vi 10 ngày tới (từ 15-25/8/2022), ý trời đã định 3 con giáp liên tiếp gặp may, khai thông vận mệnh, sự nghiệp thênh thang, tiền vàng dư dả - Ảnh 1
Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới (15-25/8/2022) đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới (15-25/8/2022) cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Con giáp nắm bắt những cơ hội quý giá trong thời gian này. Không may mắn lúc nào cũng có, vậy nên một khi thời cơ xuất hiện, bản mệnh hãy tận dụng thất tốt, phất lên làm giàu.

Con giáp và các thành viên trong nhà trở nên hòa hợp hơn. Bạn luôn muốn con cái mình rèn luyện sự cần cù, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao. Đây là một trong những đức tính rất cần thiết của con người.

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới (15-25/8/2022) vận trình lên hương, cát lành thịnh vượng. Con giap may mắn tài lộc khởi phát, rất thuận lợi để phát triển công danh sự nghiệp. Bên cạnh đó bản mệnh còn được người khác giới thiệu cho việc làm thêm giúp nâng cao thu nhập, hi vọng có thể tận dụng được cơ hội này.

Con giáp đoàn kết với đồng nghiệp, tình cảm đôi bên dung hòa, hợp ý, lãng mạn. Nhìn chung bạn sẽ thời gian thoải mái, vận khí tốt nên thu nhập dư dả, thoải mái chi tiêu.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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