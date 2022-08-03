Tử vi 10 ngày tới (4/8 - 13/8), cát khí dồi dào, vận trình thăng tiến, 3 con giáp gom hết vận may, khai thông tài lộc, phúc khí dồi dào, làm ăn thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 09:53

Tử vi 10 ngày tới (4/8 - 13/8), 3 con giáp may mắn khai thông tài lộc, làm ăn thuận lợi, sống trong sung sướng, dư dả.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Công việc của con giáp may mắn này diễn ra bình ổn. Sự chăm chỉ, cầu tiến và nỗ lực không ngừng nghỉ giúp bản mệnh thuận lợi hơn trong các kế hoạch của mình. Người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có thể tận dụng thời gian này để đẩy nhanh hoạt động bán hàng.

Chuyện tình cảm vô cùng thăng hoa. Hạnh phúc ngập tràn trong mối quan hệ tình cảm hiện tại giúp con giáp này có thể tự tin chia sẻ niềm vui của mình với những người xung quanh. Đối phương chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc dành cho bạn trong thời điểm này.

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Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới đón nhận nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới đón nhận tin vui bất ngờ. Công việc của con giáp tiến triển rất tốt, bởi bạn không có qua nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Bản mệnh có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào thời gian này bên bạn bè và người ấy xem sao. 

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới đón nhận tin vui bất ngờ  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tam Hội cục giúp người tuổi Tý tìm ra động lực để ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn. Chính sự giúp đỡ nhiệt tình và luôn có mặt kịp thời để cùng bạn san sẻ mọi việc của những người đồng nghiệp tuyệt vời càng khiến bạn thêm yêu công việc hiện tại.

Thiên Tài cũng mở ra cơ hội kiếm tiền cho Tý trong hôm nay. Khả năng kiếm tiền của bản mệnh được phát huy triệt để, lại thêm có người soi đường chỉ lối nên tìm được mối làm ăn lớn, tài lộc thu được trong ngày không hề ít.

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Tam Hội cục giúp người tuổi Tý tìm ra động lực để ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo,

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Tử vi 2 ngày tới (4/8 - 5/8), lời tiên tri tương truyền, 3 con giáp có phúc làm giàu, vận trình thăng hoa, công danh rực sáng, tiền vàng đầy nhà, tha hồ tận hưởng vận may

Tử vi 2 ngày tới (4/8 - 5/8), 3 con giáp may mắn vận trình thăng hoa, công danh rực sáng, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ.

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