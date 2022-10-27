Tử vi 10 ngày tới (28/10 - 6/11), trời ban thêm sức mạnh vượt khó, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an, đổi đời giàu sang, cuộc sống thăng hoa chưa từng có

Đây là thời kỳ cực thịnh của con giáp may mắn, nợ nần cũ được trả hết, tích cả núi vàng, núi bạc trong nhà. Cũng là lúc diễn ra sự đột phá mãnh liệt của Hợi. Bạn dần bước vào giai đoạn ổn định và thăng hoa trong công việc. Người tuổi Hợi có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc.

Theo tử vi 10 ngày tới (28/10 - 6/11) mọi khó khăn người tuổi Hợi phải đối mặt sẽ được giải quyết rất nhanh gọn, dễ dàng bởi Hợi có quý nhân giúp đỡ sau lưng.

Theo tử vi 10 ngày tới (28/10 - 6/11) mọi khó khăn người tuổi Hợi phải đối mặt sẽ được giải quyết rất nhanh gọn, dễ dàng bởi Hợi có quý nhân giúp đỡ sau lưng. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này may mắn được quý nhân tương phùng, hỗ trợ hết mình nên công danh hay sự nghiệp đều có những bước tiến đáng kể.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cần cù, thông minh, không thích tính toán so đo với người khác nên con giáp này được nhiều người yêu quý, ngoài ra, con giáp này bẩm sinh đã mang số mệnh may mắn, giàu sáng nên rất giỏi trong kiếm tiền và quản lý tài chính.

Tử vi 10 ngày tới (28/10 - 6/11), tài vận của người tuổi Dần rất tốt, các cơ hội làm giàu, phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này, chỉ cần quản lý, đầu tư tốt hơn nữa thì sẽ sớm trở thành phú ông giàu có.

Tử vi 10 ngày tới (28/10 - 6/11), tài vận của người tuổi Dần rất tốt, các cơ hội làm giàu, phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận thế của người tuổi Tuất 10 ngày tới (28/10 - 6/11) càng ngày càng hanh thông.

Người tuổi Tuất liên tiếp đón nhận tin vui về tiền bạc, chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội thì các khoản tích lũy sẽ ngày một dày thêm và không lo thiếu tiền.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là người vui vẻ, hướng ngoại và cởi mở. Người tuổi này rất dễ gần, có nhiều bạn bè. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nghiêm túc, có trách nhiệm.

Con giáp này được đồng nghiệp nể trọng, lãnh đạo công nhận. Dù con giáp này không giỏi nói những lời ngọt ngào, hoa mỹ nhưng họ lại sống rất chân thành. Họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, không ngừng vươn lên phía trước. Người tuổi Tuất biến nguy thành an, làm ăn gặp thời gặp thế. Con giáp này có phúc khí vượng phát, đạt tới những thành công trong sự nghiệp. Từ giờ đến cuối năm, họ nhận được thêm những cơ hội phát triển sự nghiệp.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm