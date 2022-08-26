Tử vi 10 ngày tới (27/8 - 5/9), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời giàu sang, sự nghiệp có quý nhân chỉ đường dẫn lối, vận trình phía trước vinh quang không thiếu

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 14:55

Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài ghé thăm, công việc có quý nhân nâng đỡ dễ dàng thăng quan tiến chức, tài lộc vượng phát làm đâu cũng hái ra được rất nhiều tiền.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán trong những ngày tới đây đường đi nước bước của người tuổi Sửu sẽ vô cùng thuận lợi ở phía trước. Cụ thể trong 10 ngày tới sẽ có nhiều niềm vui khi sự nhiệt tình, hứng khởi trong công việc của Sửu sẽ luôn thường trực. Đường tài lộc đặc biệt thăng hoa vào thời điểm tới, Công việc không chỉ được sếp tin tưởng giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng trong công ty, từ đây mở ra cơ hội ngàn vàng cho Sửu thăng quan tiến chức, tăng lương trong thời gian này.

Ngoài ra việc kinh doanh vốn đang gặp khó khăn cũng đi lên không kém cạnh việc làm tại công ty khi nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu dần tìm khắc phục được những sai lầm trước đây và bắt đầu có lời giúp bản mệnh thu về khoản tiền khổng lờ trong thời gian tới.  

Ngoài ra đường tình duyên của Sửu cũng diễn ra thuận lợi, ai còn đang độc thân thì sắp sửa tìm cho mình một vài đối tượng muốn kết duyên. Còn đối với những ai đã có gia đình, sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh những người mà mình yêu thương. 

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Tử vi dự đoán trong những ngày tới đây đường đi nước bước của người tuổi Sửu sẽ vô cùng thuận lợi ở phía trước. Cụ thể trong 10 ngày tới sẽ có nhiều niềm vui khi sự nhiệt tình, hứng khởi trong công việc của Sửu sẽ luôn thường trực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tời đây cho biết vận mệnh của người tuổi Dậu thời gian tới sẽ có chiều hướng đi lên, tốt đẹp vượt ngoài sự mong đợi của con giáp này khi tài lộc viên mãn. Làm gì cũng thành công, thu được kết quả tốt. Xét về Ngũ Hành, Dậu mang hành Kim, trong khi đó 7 tới là thời khắc hành Kim và Thủy vượng nên các mối quan hệ của Dậu vô cùng hòa hợp.

Tuy nhiên, để đạt được những thành tựu to lớn còn phụ thuộc vào khả năng của người tuổi Dậu. Muốn thăng tiến lên vị trí cao hơn thì phải nỗ lực và quyết tâm hơn nữa. Có thể thấy, trong năm mọi việc đều vô cùng thuận lợi với người tuổi Dậu. Nếu tận dụng tốt những cơ hội mà mình có trong tay thì việc tài lộc lẫn sự nghiệp cùng lúc bay cao đều là chuyện dễ như trở bàn tay đối với họ. Thậm chí con giáp này còn may mắn hơn người khi có cơ hội trúng số tiền tỷ qua đó giúp tình hình kinh tế trong gia đình được cải thiện. 

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tời đây cho biết vận mệnh của người tuổi Dậu thời gian tới sẽ có chiều hướng đi lên, tốt đẹp vượt ngoài sự mong đợi của con giáp này khi tài lộc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tiếp đà thuận lợi của sự nghiệp, tử vi 10 ngày tới đây cho biết về phương diện tài lộc của người tuổi Dần cũng có những bước phát triển đáng kể, nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối Dần kiếm được lời lãi từ những mối đầu tư triển vọng. Cụ thể công việc sắp tới Dần không chỉ được đồng nghiệp công nhận thực lực mà họ còn lọt vào mắt xanh của ban lãnh đạo và sắp sửa được giao phó một số dự án lớn cho Dần, chỉ cần vượt qua cửa ải này họ ắt có được điều mà mình muốn như tăng lương hay thậm chí là vị trí chức vụ trưởng phòng trong công ty. 

Thời gian này người tuổi Dần bên cạnh việc tập trung vào công việc chính thì bản mệnh có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận, chắc chắn bạn sẽ khắc phục được hết những khó khăn còn tồn đọng từ trước đó.

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Thời gian này người tuổi Dần bên cạnh việc tập trung vào công việc chính thì bản mệnh có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận, chắc chắn bạn sẽ khắc phục được hết những khó khăn còn tồn đọng từ trước đó - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (27/8/2022), tiền rải đầy nhà, tài lộc vượng phát, 3 con giáp làm ăn phát đạt, của cải dồi dào, sự nghiệp thành công, quý nhân che chở trong mọi việc, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (27/8/2022), tiền rải đầy nhà, tài lộc vượng phát, 3 con giáp làm ăn phát đạt, của cải dồi dào, sự nghiệp thành công, quý nhân che chở trong mọi việc, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý

Theo tử vi 12 con giáp đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (27/8/2022) 3 con giáp may mắn này được Thần Tài ưu ái giúp đỡ mọi việc, sự nghiệp thăng tiến, làm đâu cũng gặp quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp mọi việc êm xui.

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