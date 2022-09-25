Tử vi 10 ngày tới (26/9 - 5/10), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp trúng số tiền tỷ, sự nghiệp thành công vang dội, vận trình sắp tới vạn sự bình an

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 17:08

Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số dễ như chơi, sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc vượng phát, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới cho biết, người tuổi Tý chính là con giáp có đường hậu vận thuận lợi nhất. Nhờ sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp Thái Tuế, lại thêm Nguyệt Lệnh lâm đất ‘’Trường Sinh’’ nên mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa, các kế hoạch đều tiến triển theo đúng tính toán của Tý, việc kinh doanh được quý nhân giúp đỡ nên các dự án kinh doanh phát triển nhanh chóng mang về số tiền khủng cho con giáp này. 

Về phương diện tình cảm của Tý trong giai đoạn này cũng vô cùng suôn sẻ. Gia đạo bình ổn, không khí gia đình đầm ấm yên vui tạo nền tảng cho bản mệnh phấn đấu trong sự nghiệp. Đặc biệt đối với những người độc thân thời gian này khả năng bạn gặp đối tượng ưng ý là khá cao, đừng lo sợ mà hãy cứ tự tin thể hiện mình. 

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Tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới cho biết, người tuổi Tý chính là con giáp có đường hậu vận thuận lợi nhất. Nhờ sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp Thái Tuế, lại thêm Nguyệt Lệnh lâm đất ‘’Trường Sinh’’ nên mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa, các kế hoạch đều tiến triển theo đúng tính toán của Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 10 ngày tới hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian mà người tuổi Sửu có những bước tiến đáng kể. Cụ thể, trong công việc, Sửu nhờ biết tận dụng những lợi thế của riêng mình mà đạt được những bước thăng tiến đáng ngưỡng mộ. Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới là tín hiệu tốt cho vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này.  Tựu chung lại Sửu chăm chỉ bao nhiêu thì sẽ hưởng lại thành quả bấy nhiêu. 

Trong thời gian này tình hình tài chính của con giáp may mắn này cũng có nhiều biến động tích cực, bản mệnh sẽ có thể cảm nhận rõ được sự may mắn của mình. Chính Tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của con giáp này sẽ khởi sắc thêm nhiều phần. Thậm chí một số người còn có vận may độc đắc, mua vé số trúng tiền tỷ trong thời gian này. 

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Trong thời gian này tình hình tài chính của con giáp may mắn này cũng có nhiều biến động tích cực, bản mệnh sẽ có thể cảm nhận rõ được sự may mắn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 10 ngày tới đây nhờ có cát tinh xuất hiện mang tới tài lộc cho cả người tuổi Tỵ làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán.

Trong khoảng thời gian này tuổi Tỵ tràn đầy năng lượng tích cực sẽ đem lại những tác động không nhỏ đến sự nghiệp, giúp bạn có thể nhận được một vài cơ hội kiếm tiền và thu nhiều tài lộc từ đó giúp cuộc sống thêm phần dư dả. 

Người làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ ý kiến sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của tập thể và có thể được thưởng nóng. Còn những người làm ăn kinh doanh, các bản hợp đồng đều được ký kết ổn thỏa, công việc diễn ra ổn thỏa giúp Tỵ có cuộc sống gia đình thêm phần hạnh phúc an nhiên. 

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Đúng 10 ngày tới đây nhờ có cát tinh xuất hiện mang tới tài lộc cho cả người tuổi Tỵ làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

Trúng số độc đắc vào 4h chiều mai (26/9/2022), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, tiền kiếm về chất ngập két, muốn gì có đó, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm

Trúng số độc đắc vào 4h chiều mai (26/9/2022), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, tiền kiếm về chất ngập két, muốn gì có đó, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm

Theo tử vi 12 con giáp đúng 4h chiều mai (26/9/2022) có tới 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc, trúng số dễ như chơi, tài lộc hanh thông , sự nghiệp có quý nhân giúp đỡ, cuộc sống đổi vận giàu sang phú quý.

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