Tử vi 10 ngày tới (26/9 - 5/10), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp trúng số tiền tỷ, sự nghiệp thành công vang dội, vận trình sắp tới vạn sự bình an

Tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới cho biết, người tuổi Tý chính là con giáp có đường hậu vận thuận lợi nhất. Nhờ sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp Thái Tuế, lại thêm Nguyệt Lệnh lâm đất ‘’Trường Sinh’’ nên mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa, các kế hoạch đều tiến triển theo đúng tính toán của Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 10 ngày tới hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian mà người tuổi Sửu có những bước tiến đáng kể. Cụ thể, trong công việc, Sửu nhờ biết tận dụng những lợi thế của riêng mình mà đạt được những bước thăng tiến đáng ngưỡng mộ. Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới là tín hiệu tốt cho vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này. Tựu chung lại Sửu chăm chỉ bao nhiêu thì sẽ hưởng lại thành quả bấy nhiêu.

Trong thời gian này tình hình tài chính của con giáp may mắn này cũng có nhiều biến động tích cực, bản mệnh sẽ có thể cảm nhận rõ được sự may mắn của mình. Chính Tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của con giáp này sẽ khởi sắc thêm nhiều phần. Thậm chí một số người còn có vận may độc đắc, mua vé số trúng tiền tỷ trong thời gian này.