Tử vi 10 ngày tới (26/8 - 4/9), Thần Tài báo tin vui, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, nợ nần trả hết, sự nghiệp lên hương, vận trình vinh quang phú quý sắp chờ đón ở phía trước

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 10:20

Tử vi 10 ngày tới đây cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài báo tin vui sẽ thành công trên con đường sự nghiệp, vận trình phát đạt, trúng số tiền tỷ, tiền vào như nước.

Tuổi Ngọ

Người sinh năm ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Điều này cũng được họ áp dụng trong công việc lẫn đời sống hằng ngày khi họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác.

Theo tử vi 12 con giáp trong 10 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Ngọ trong thời gian này sẽ khá lên từng ngày, cụ thể nếu đã lên kế hoạch thực hiện công việc những ngày tới thì Ngọ nên bắt tay vào làm ngay, tin rằng cát khí sẽ giúp cho mọi việc tiến triển một cách vô cùng thuận lợi. Tuổi Ngọ thậm chí có cơ hội phát hiện ra những tiềm năng mà trước đó chưa hề nhận ra.

con giap 1
Người sinh năm ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Điều này cũng được họ áp dụng trong công việc lẫn đời sống hằng ngày khi họ rất năng động và nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán 10 ngày tới cho biết người tuổi Mão nhờ viêc có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, sáng tạo. Nên khoảng thời gian tới đây, họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp.

Cụ thể trong sự nghiệp, họ sắp sửa được sếp đề xuất cho tăng lương sau những dự án thành công gần đây của công ty ngoài ra Mão còn được đề nghị cho việc lên chức mới vì những nố lực không biết mệt mỏi vừa qua của mình. Với những ai đang đầu tư bên ngoài khoảng thời gian tới cũng sẽ vô cùng may mắn khi có được quý nhân phù trợ giúp đỡ trong những lúc khó khăn, các dự án kinh doanh phát triển mang về khoản lợi nhuận khủng cho bản mệnh. 

con giap 2
Tử vi dự đoán 10 ngày tới cho biết người tuổi Mão nhờ viêc có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, sáng tạo. Nên khoảng thời gian tới đây, họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những năm gần đây, tuổi Thân không được sao tốt chiếu mệnh nên thường phải "lên bờ xuống ruộng" với những thăng trầm của cuộc đời. 

Tuy nhiên điều đó sắp sửa được thay đổi khi tử vi 10 ngày tới cho biết thời gian này con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Dù là làm ăn xa hay ngoại giao đều gặp được quý nhân phù trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Của cải kiếm về chất đầy nhà, con giáp này không còn phải quá lo lắng về tình hình tài chính như trước nữa. 

con giap 3
Dù là làm ăn xa hay ngoại giao đều gặp được quý nhân phù trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Của cải kiếm về chất đầy nhà, con giáp này không còn phải quá lo lắng về tình hình tài chính như trước nữa - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (26/8/2022), Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp sở hữu vận may sáng giá, tài lộc bùng nổ, tiền đổ về túi liên tục, nhà lầu xe sang cùng lúc có đủ, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý

Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (26/8/2022), Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp sở hữu vận may sáng giá, tài lộc bùng nổ, tiền đổ về túi liên tục, nhà lầu xe sang cùng lúc có đủ, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (26/8/2022), 3 con giáp may mắn này trong thời gian tới đường công danh sự nghiệp xán lạn, may mắn đủ điều, tiền tiêu không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi 10 ngày tới tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 59 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia