Tử vi 10 ngày tới (23/8 - 1/9), vận may ùa về như thác đổ, 3 con giáp tiền của chất đầy nhà, sự nghiệp thành công viên mãn, tài lộc được quý nhân nâng đỡ, vận trình hưởng đủ mọi vinh quang

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 22:15

Tử vi 10 ngày tới đây cho biết, có tới 3 con giáp may mắn sự nghiệp vụt sáng, tài lộc nhân đôi làm đâu thắng đó, tiền bạc kiếm về ngập cả két sắt, vận trình sắp tới hưởng trọn vinh quang phú quý.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, có tính trách nhiệm rất cao, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mà luôn làm đến tận cùng.

Theo tử vi 12 con giáp 10 ngày tới đây cho biết, con giáp này sẽ gặp được cơ hội may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền. Cụ thể thời gian tới đây bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều may mắn chủ yếu đến từ những cơ hội bất ngờ. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải nhanh nhạy nắm bắt vận trình, đừng để cho mọi thứ trôi qua rồi mới nuối tiếc thì chẳng thể làm gì hơn.

Ngoài ra nếu làm tốt người tuổi Sửu có thể dễ dàng thăng quan tiến chức, tăng lương mà không cần mất quá nhiều thời gian, tuy nhiên việc của họ ở thời điểm hiện tại là tiếp tục chăm chỉ làm việc và chờ đợi thời cơ tới với mình. 

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Theo tử vi 12 con giáp 10 ngày tới đây cho biết, con giáp này sẽ gặp được cơ hội may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền. Cụ thể thời gian tới đây bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều may mắn chủ yếu đến từ những cơ hội bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường tạo cho người khác cảm giác khó gần, họ hay tỏ rõ thái độ không ưa những kẻ huênh hoang, chỉ biết nói mà không làm. Khi thân thiết với họ thì sẽ biết được rằng, tuổi Thìn rất coi trọng chữ tín. Cũng nhờ đức tính này mà trong môi trường công việc họ được nhiều người yêu mến và giúp đỡ nhiều mỗi khi Thìn rơi vào hoàn cảnh khó khăn. 

Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới đây, người tuổi Thìn nhờ có tài tinh chiếu mệnh nên tài chính cũng được thăng tiến hơn. Cả thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm này. 

Không chỉ vậy nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, Thìn không chỉ thành công trong công việc mà việc kinh doanh của họ cũng trở nên tốt đẹp hơn giúp họ thu về nguồn vốn đủ đầy để lo cho gia đình một cách dư dả. 

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Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới đây, người tuổi Thìn nhờ có tài tinh chiếu mệnh nên tài chính cũng được thăng tiến hơn. Cả thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 10 ngày tới, người tuổi Ngọ sắp tới có sự khởi đầu thuận lợi do được Thiên Ấn và Chính Quan chiếu mệnh. Vì khẳng định được bản thân nên bạn dễ nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp, tuy nhiên không nên quá kiêu ngạo, làm theo ý mình.

Chuyện làm ăn bên ngoài vốn gặp khó khăn cũng dần được tháo gỡ với sự giúp sức của quý nhân, tuy nhiên bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian cho gia đình thay vì quá tập trung vào công việc nhằm tránh những xích mích cãi vã không đáng có.

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Đúng 10 ngày tới, người tuổi Ngọ sắp tới có sự khởi đầu thuận lợi do được Thiên Ấn và Chính Quan chiếu mệnh. Vì khẳng định được bản thân nên bạn dễ nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp, tuy nhiên không nên quá kiêu ngạo, làm theo ý mình - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm! 

Tử vi 3 ngày tới (23/8 - 25/8), Thần Tài đợi cửa, Quý Nhân nâng đỡ, 3 con giáp vượt qua mọi bể khổ, đường công danh sự nghiệp bay cao, tài lộc 'chạm đỉnh của chóp', vận trình rực rỡ ngoài sức tưởng tượng

Tử vi 3 ngày tới (23/8 - 25/8), Thần Tài đợi cửa, Quý Nhân nâng đỡ, 3 con giáp vượt qua mọi bể khổ, đường công danh sự nghiệp bay cao, tài lộc 'chạm đỉnh của chóp', vận trình rực rỡ ngoài sức tưởng tượng

Tử vi 3 ngày tới cho biết, thời điểm này có 3 con giáp vô cùng may mắn nếu biết chớp lấy cơ hội làm giàu, tiền tài rủng rỉnh thành công vượt ngoài sức tưởng tượng.

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