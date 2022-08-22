Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (23/8/2022), Thần Tài chiếu cố, thổi bay vận xui, 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ làm gì cũng nên chuyện, có được hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 13:33

Tử vi ngày mai cho biết đúng 16h 23/8/2022, có tới 3 con giáp may may sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp có bước nhảy vọt lớn, tài lộc được quý nhân giúp đỡ nên không phải lo lắng quá nhiều.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (23/8/2022) cho biết, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”.

Cụ thể trong công việc nhờ vào đức tính chăm chỉ, không ngại vất vả nên họ rất được lòng sếp lẫn nhân viên, thậm chí thời gian tới Ngọ còn được đề xuất lên chức từ đó mở ra con đường đi đến thành công trong sự nghiệp mà họ hằng ao ước.

Tuy nhiên, cũng đừng quá mải mê làm việc mà bỏ quên tình duyên của mình bởi sẽ chẳng có ai chờ mãi một người chỉ biết đến công việc thôi đâu nhé Ngọ. 

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (23/8/2022) cho biết, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn tính cách chăm chỉ, chịu khó. Họ luôn cố gắng hết sức trong công việc cũng như cuộc sống, chính vì vậy mà họ luôn nỗ lực để có được cuộc sống ổn định cho sau này. 

Tử vi dự đoán đúng 16h chiều mai cho biết, đây là lúc tốt nhất để bạn phát triển sự nghiệp, không những thế còn được quý nhân giúp đỡ. Công việc thì được chỉ đường dẫn lối bởi những người đi trước nên Sửu dễ dàng có được thành công, kinh doanh gặp nhiêu may mắn làm đâu cũng sinh lãi. 

Tình duyên đỏ chói hạnh phúc bên cạnh người thân gia đình mà không xảy ra chuyện gì xích mích. 

con giap 2
Tử vi dự đoán đúng 16h chiều mai cho biết, đây là lúc tốt nhất để bạn phát triển sự nghiệp, không những thế còn được quý nhân giúp đỡ. Công việc thì được chỉ đường dẫn lối bởi những người đi trước nên Sửu dễ dàng có được thành công, kinh doanh gặp nhiêu may mắn làm đâu cũng sinh lãi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn là mẫu người thông minh nhưng cuộc sống gặp trắc trở là vì sự vội vàng. Tuy nhiên Tỵ là người không ngại thay đổi để có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà bản thân hằng mong ước. 

Đúng 16h chiều mai (23/8/2022), vận khí của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc, thần tài và quý nhân giúp đỡ khiến cuộc sống của bạn có nhiều biến chuyển tích cực. Tuổi Tỵ sở hữu phúc lộc vô biên làm gì cũng gặp thuận lợi đủ đường. 

Tuy nhiên, con giáp này sắp tới sẽ phải đánh đổi nhiều thứ cho những gì mà bạn đang mơ ước đấy nhé.Tình hình tài chính của tuổi Tỵ không có gì đáng lo ngại khi nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên họ làm ăn phát đạt giúp Tỵ thu về khoản tiền tương đối khủng trong thời gian tới. 

con giap 3
Đúng 16h chiều mai (23/8/2022), vận khí của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc, thần tài và quý nhân giúp đỡ khiến cuộc sống của bạn có nhiều biến chuyển tích cực. Tuổi Tỵ sở hữu phúc lộc vô biên làm gì cũng gặp thuận lợi đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99% kể từ ngày 24/8/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài gửi lộc, Quý Nhân hậu thuẫn, sự nghiệp rực sáng, tài lộc hanh thông, làm đâu thắng đó kiếm được nhiều tiền

Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99% kể từ ngày 24/8/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài gửi lộc, Quý Nhân hậu thuẫn, sự nghiệp rực sáng, tài lộc hanh thông, làm đâu thắng đó kiếm được nhiều tiền

Tử vi cho biết kể từ ngày 24/8/2022 tới đây, có đến 3 con giáp may mắn luôn có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi kiếm về nhiều tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 38 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 15 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi