Tử vi 10 ngày tới (23/7-1/8), thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 13:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý trong 10 ngày tới.

Tuổi Sửu

Thần Tài che chở cho tài vận của người tuổi Sửu nên con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể lợi dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc có thêm những sản phẩm mới đưa ra thị trường trong 10 ngày tới đây.

Bên cạnh đó, Thổ sinh Kim cũng giúp đường tình duyên của con giáp may mắn này thêm phần thuận lợi. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy người phù hợp với mình trong những lúc khó khăn nhất. Hoàn cảnh tương đồng, bản mệnh cảm thấy đồng cảm và dễ dàng nảy sinh tình cảm với đối phương. Sự chia sẻ trong nhiều chuyện cuộc sống khiến cho hai trái tim dần sát lại nhau hơn.

Tử vi 10 ngày tới (23/7-1/8), thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Thần Tài che chở cho tài vận của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 10 ngày tới, người tuổi Mùi có thể hoàn toàn thoải mái đón nhận vận trình tươi sáng rạng rỡ. Vận trình tài lộc của bạn cũng dồi dào chẳng kém. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả xứng đáng với những cố gắng trước đó của bạn, nó mang ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ nữa.

Đặc biệt, bạn đang có cơ hội rất lớn để có thể tìm thấy được tình yêu cho mình. Đào hoa nở rộ, bằng chính sức hút của mình, con giáp này không ngừng khiến cho người khác phái đắm say. Vợ chồng thấu hiểu nhau nên chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn hài hòa hạnh phúc. Hai người có sự tâm đầu ý hợp đến không ngờ, khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ.

Tử vi 10 ngày tới (23/7-1/8), thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Người tuổi Mùi có thể hoàn toàn thoải mái đón nhận vận trình tươi sáng rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp khá nhiều người tốt, công việc cũng trôi chảy hơn nhiều nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của người xung quanh. Càng ngày bạn càng hiểu ra tầm quan trọng trong việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp nên luôn cố gắng để hòa đồng với mọi người hơn.

Nhờ ngũ hành tương sinh, đường tình duyên khởi sắc, bản mệnh dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng có tin vui báo về sau bao ngày trông ngóng. Người độc thân có thể sẽ được bạn bè hay người quen giới thiệu cho người phù hợp, bản mệnh cũng có sẵn thiện cảm với đối phương nhưng còn phải cần thêm thời gian để hai bên hiểu thêm về nhau. Các cặp đôi cảm thấy tình yêu càng ngày càng thêm nồng cháy, có thể sẽ tính tới chuyện về chung một nhà.

Tử vi 10 ngày tới (23/7-1/8), thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ sẽ gặp khá nhiều người tốt, công việc cũng trôi chảy hơn nhiều nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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