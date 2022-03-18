Tử vi 10 ngày tới (20/3-29/3), Chính Ấn tương trợ, những con giáp sau như 'ngồi mát ăn bát vàng', thu nhập tăng lên gấp bội lần

Tâm linh - Tử vi 18/03/2022 19:00

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "ngồi mát ăn bát vàng", thu nhập tăng lên gấp bội lần trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ nhận được may mắn bủa vây và tiền tài ngập lối trong công việc. Bạn sẽ phải thực hiện khá nhiều những giao dịch, đòi hỏi và yêu cầu tới sự tập trung cao độ. Vì vậy, bạn nên chủ động trong mọi việc thì cơ hội thành công và công việc sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nữa.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ có cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại và biết mình nên làm những gì trong tương lai.

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Người tuổi Dần sẽ nhận được may mắn bủa vây và tiền tài ngập lối trong công việc - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ trở nên thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Đồng thời, nhờ hoàn thành công việc đúng thời hạn, bạn được cấp trên tin tưởng và có cơ hội thăng tiến trong tương lai gần. 

Chuyện tình cảm của bạn và "nửa kia" khá êm đẹp và suôn sẻ. Mặc dù bận rộn với công việc nhưng hai người ấy vẫn dành khoảng thời gian rảnh cho nhau. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân trong các cuộc gặp mặt cùng bạn bè, đặc biệt là nhóm bạn lâu ngày gặp lại.

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Công việc của người tuổi Thìn sẽ trở nên thuận lợi trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Sắp tới, người tuổi Dậu sẽ cầu tài được tài, cầu danh đắc danh. Bạn cũng nhận được thêm các công việc, dự án mới nhưng con giáp này cần chú ý chọn lọc những công việc vừa sức với mình, không nên ôm đồm quá nhiều. Nếu bạn gồng gánh quá nhiều công việc, bạn vừa hại sức khoẻ, vừa công việc không đạt hiệu quả cao.

Về phương diện tình cảm, bạn sẽ trở thành một con người dũng cảm hơn bình thường. Bởi vì bạn cần đưa ra quyết định, không nên chần chừ, do dự hay là quá phụ thuộc vào người ngoài. 

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Người tuổi Dậu sẽ cầu tài được tài, cầu danh đắc danh - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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