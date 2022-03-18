Sau ngày Rằm tháng 2 âm lịch, những con giáp sau tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 18/03/2022 11:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, sung túc đủ đầy sau ngày Rằm tháng 2 âm lịch.

Tuổi Sửu

Công việc của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng thuận lợi, gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao trong thời gian tới. Tài chính của bạn trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa. Ngoài ra, năng lượng tràn trề, có thể kinh doanh phụ, có thể có thu nhập đáng kể. Do đó, bạn sẽ ngày càng tự tin và hướng tới tương lai.

Tình duyên của bạn đã có dấu hiệu cải thiện và khởi sắc hơn trước. Nếu đã tìm được nửa kia, bạn sẽ dễ dàng chia sẻ tâm tư tình cảm của mình với người ấy hơn. Nếu ai đang độc thân, bạn có cơ hội hẹn hò với người phù hợp trong suốt thời gian này. 

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Tài chính của người tuổi Sửu phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão ngày càng thăng tiến, tiền của vật chất đông đầy và rủng rỉnh đầy túi. Đồng thời, bạn làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm nên có cơ hội sải cánh bay cao, không ngừng đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, sự may mắn của bạn khiến cuộc sống tràn ngập sắc hồng, sống trong giàu sang, phú quý. Không chỉ thế sự may mắn này khiến tinh thần của bạn luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ, sống khá lạc quan và yêu đời. Chuyện tình cảm, gia đạo luôn tràn ngập may mắn và niềm vui. Cuộc sống gia đình tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc trọn vẹn.

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Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão ngày càng thăng tiến - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, tài vận khá dồi dào, có nhiều sự lựa chọn để đầu tư, muốn làm gì cũng không phải suy nghĩ về vốn liếng. Người làm kinh doanh sẽ sinh lãi sinh lời, tất toán hết nợ nần. Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. 

Bạn cũng sẽ đón nhận tin vui, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Nếu bạn còn là người độc thân thì đó là tin báo có người thầm thương hay được ai đó bày tỏ tình cảm. Còn với người đã yên bề gia thất, cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui và may mắn sắp tới.

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Người tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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