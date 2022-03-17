Thần Tài trải chiếu lộc bắt đầu từ ngày 18/3/2022, những con giáp sau ôm trọn tiền bạc trong thiên hạ, sớm trở thành 'cao thủ kiếm tiền'

Tâm linh - Tử vi 17/03/2022 11:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ ôm trọn tiền bạc trong thiên hạ, sớm trở thành "cao thủ kiếm tiền" từ ngày 18/3/2022.

Tuổi Dần

Công việc của con giáp may mắn này cũng vô cùng suôn sẻ. Bạn sẽ như "cá gặp nước", phát huy được hết năng lực của bản thân nên thu được nhiều kết quả mỹ mãn. Người làm công ăn lương nhận được tiền lương hoặc tiền thưởng nóng do đã cố gắng suốt thời gian qua. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể thu được một khoản lời nho nhỏ do khách hàng quen thuộc mang tới.

Bên cạnh đó, bạn có thể mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo thêm cơ hội gặp gỡ người giàu kinh nghiệm sẽ chỉ điểm cho bạn những hướng đi chính xác trong tương lai. Khi được trao cho những nhiệm vụ, dù là lớn hay nhỏ bạn cũng hãy chủ động nắm bắt, bởi nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại.

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Người tuổi Dần sẽ như 'cá gặp nước', phát huy được hết năng lực của bản thân trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Sắp tới, người tuổi Mùi sẽ được sao cát tinh nâng đỡ nên không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể sẽ có những chuyện cần phải chi tiêu, nhưng đều trong dự kiến của mình. Các khoản tích lũy trước đó đảm bảo cho bạn một nguồn tài chính ổn định.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Người độc thân dễ nhạy cảm và để vết thương lòng trong quá khứ cản bước trên con đường đi tìm tình yêu mới.

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Người tuổi Mùi sẽ được sao cát tinh nâng đỡ nên không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Được quý nhân phù trợ, công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ, nhiều ý tưởng mới xuất hiện giúp bạn ghi điểm với cấp trên, nắm chắc cơ hội thăng tiến. Nếu biết tận dụng cơ hội, bạn chắc chắn sẽ đạt được nhiều bước tiến đáng kể mà nhiều người hằng mơ ước trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong chuyện tình cảm. Nhờ các mối quan hệ, bạn gặp được người phù hợp với mình. Cả hai bắt đầu một chuyện tình cảm đẹp. Trong khi những người yêu xa sẽ sớm gặp lại được nửa kia mà mình vẫn ngày đêm nhớ mong.

 

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Công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài 'mở sổ vàng' từ ngày 17/03/2022, những con giáp sau 'hốt vàng, hốt bạc' thiên hạ, công danh thăng tiến, tình duyên đỏ thắm

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