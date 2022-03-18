Bước qua ngày 19/3, những con giáp sau sự nghiệp như 'mọc thêm cánh', tiền trải đầy nhà, giàu sang bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 18/03/2022 14:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ sự nghiệp như "mọc thêm cánh", tiền trải đầy nhà, giàu sang bậc nhất sau ngày 19/3/2022.

Tuổi Dần

Bước qua ngày 19/3, con giáp may mắn này thường có tính cách hướng ngoại, càng đi ra ngoài giao thiệp rộng thì mạng lưới quan hệ ngoại giao càng hữu hảo, cơ hội tốt có người mang tới, lúc hoạn nạn có người giúp đỡ. Ngay cả những lúc bạn không kiếm được nhiều tiền thì cũng có quý nhân giúp đỡ, nhờ vậy mà bạn không bị rơi vào cảnh túng thiếu. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì khoảng thời gian tới sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm cũng sẽ thăng hoa rực rỡ bất ngờ và phất lên như diều gặp gió. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện khó khăn, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà tránh được những hiểu lầm đáng tiếc. Người độc thân sớm tìm được "nửa kia" hợp ý với mình.

con giap may man
Người tuổi Dần có quý nhân giúp đỡ, nhờ vậy mà bạn không bị rơi vào cảnh túng thiếu - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Tài tinh mang đến tài lộc, may mắn cho người tuổi Thìn, thậm chí có những người còn có thu nhập từ nghề tay trái. Còn có người mang tới tiền bạc cho mượn nếu bản mệnh rơi vào tình trạng khó khăn. Với người làm công ăn lương, muốn túi tiền được rủng rỉnh, bạn sẽ phải vượt qua khá nhiều khó khăn do những kẻ ganh ghét bạn gây nên.

Nhân duyên khác giới của người tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, sẽ có hàng loạt "vệ tinh" vây xung quanh bạn, đặc biệt, đa phần những người này đều có điều kiện kinh tế tốt và khá chín chắn. Theo đó, không quá khó khăn để bạn gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Mối quan hệ đôi bên tiến triển với tốc độ chóng mặt, nhiều khả năng sẽ có kết thúc viên mãn.

con giap may man 1
Tài tinh mang đến tài lộc, may mắn cho người tuổi Thìn trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ đón nhận niềm vui với những khoảnh khắc hạnh phúc và ý nghĩa. Cơ hội phát triển sự nghiệp, làm giàu nhanh chóng sẽ ập xuống tới tấp. Đồng thời, bạn cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Vì thế, khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là "bậc thang" giúp mình dần thăng tiến.

Về chuyện tình cảm, bạn sẽ dễ gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Đôi bên tâm đầu ý hợp, có nhiều điểm chung, đối phương cũng là người mà bản mệnh mong ngóng đã lâu, cả về ngoại hình và tâm hồn đều là hình mẫu lý tưởng của. Trong gia đình, con giáp này thường sẽ trở thành trụ cột, không chỉ phất lên trong chuyện làm ăn mà còn có cuộc sống gắn bó, keo sơn.

con giap may man 2
Người tuổi Dậu sẽ đón nhận niềm vui với những khoảnh khắc hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sổ vàng điểm tên, kể từ ngày 19/3, những con giáp sau 'rước vàng, đón bạc' về nhà, vận may kéo đến hiên nhà, giàu sang nhanh chóng

Sổ vàng điểm tên, kể từ ngày 19/3, những con giáp sau 'rước vàng, đón bạc' về nhà, vận may kéo đến hiên nhà, giàu sang nhanh chóng

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ "rước vàng, đón bạc" về nhà, vận may kéo đến hiên nhà, giàu sang nhanh chóng sau ngày 19/3/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới