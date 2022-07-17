Tử vi 10 ngày tới (18/7-27/7), 3 con giáp vượng khí vượng tài, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu, tin vui liên tiếp gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 11:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vượng khí vượng tài, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu, tin vui liên tiếp gõ cửa trong 10 ngày tới.

Tuổi Thìn

Đúng 10 ngày tới, vận trình tài lộc, tiền bạc của người tuổi Thìn sẽ khá dồi dào và thăng hoa. Bản mệnh nhận may mắn được khoản bất ngờ hoặc được người thân cho tiền. Tuy nhiên càng là tiền may mắn thì càng cần quản lý cẩn thận, hãy đầu tư một cách khôn ngoan để tiền bạc có thể sinh sôi nảy nở.

Vận đào hoa nở rộ, con giáp may mắn này có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới, nhất là nữ mệnh. Phụ nữ tuổi này sang trọng mà quyến rũ, có khí chất, đi tới đâu cũng dễ trở thành tâm điểm của đám đông khiến người khác không thể rời mắt. Bản mệnh có cơ hội tìm được tình yêu định mệnh của đời mình. 

Tử vi 10 ngày tới (18/7-27/7), 3 con giáp vượng khí vượng tài, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu, tin vui liên tiếp gõ cửa - Ảnh 1
Vận trình tài lộc, tiền bạc của người tuổi Thìn sẽ khá dồi dào và thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự xuất hiện của quý nhân giúp cho người tuổi Sửu có thêm cơ hội kiếm tiền rất rõ ràng khi đường công danh sự nghiệp rất thuận lợi. Do đó, chỉ cần bạn chịu khó làm việc, nắm bắt cơ hội là chẳng lo thiếu tiền tiêu đâu.

Ngoài ra, ngũ hành tương sinh giúp cho đường tình duyên của bản mệnh được thăng hoa khi mà bản thân con giáp này ngày càng yêu người ấy nhiều hơn. Đối phương cũng luôn lo lắng và quan tâm tới bạn, bạn thoải mái đắm chìm trong hạnh phúc hiện tại.

Tử vi 10 ngày tới (18/7-27/7), 3 con giáp vượng khí vượng tài, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu, tin vui liên tiếp gõ cửa - Ảnh 2
Sự xuất hiện của quý nhân giúp cho người tuổi Sửu có thêm cơ hội kiếm tiền rất rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Được Thiên Tài trợ mệnh nên đường tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc rõ rệt trong 10 ngày nữa. Chuyện làm ăn buôn bán suôn sẻ vô cùng, đi đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ. Trong ngày, tuổi Mão còn có khả năng kí kết được những hợp đồng làm ăn mới, dự báo sẽ đem lại lợi nhuận lớn trong tương lai, đủ để tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh.

Đối với những người làm công ăn lương có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ. Khoảng thời gian vừa qua con giáp này đã vất vả vì công việc, bản mệnh làm hoàn toàn vì tinh thần trách nhiệm nhưng cấp trên sẽ ghi nhận và khen thưởng kịp thời những cống hiến ấy.

Tử vi 10 ngày tới (18/7-27/7), 3 con giáp vượng khí vượng tài, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu, tin vui liên tiếp gõ cửa - Ảnh 3
Được Thiên Tài trợ mệnh nên đường tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc rõ rệt trong 10 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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