Tử vi 10 ngày tới (17/9 - 26/9), 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, giàu sang đến không kịp cản, cát tinh ưu ái, quý nhân nâng đỡ

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 17:53

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận được mọi điều tốt đẹp, bất kể từ công việc, tài vận cho đến hôn nhân, tất cả đều suôn sẻ, thuận lợi.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là có tinh thần mạnh mẽ và luôn có ý chí kiên định. Trong công việc, tuổi Thần luôn chăm chỉ, tháo vát và biết sáng tạo, sử dụng trí thông minh của mình để tạo ra những điều tốt đẹp hơn.

Đặc biệt trong 10 ngày tới, tuổi Thìn được sao may mắn chiếu cố. Họ sẽ kết nạp được nhiều năng lượng tích cực, giúp mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng hơn. Không những thế, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện gia tăng tài vận.

Tử vi 10 ngày tới (17/9 - 26/9), 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, giàu sang đến không kịp cản, cát tinh ưu ái, quý nhân nâng đỡ - Ảnh 1
Đặc biệt trong 10 ngày tới, tuổi Thìn được sao may mắn chiếu cố. Họ sẽ kết nạp được nhiều năng lượng tích cực, giúp mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vốn dĩ tuổi Mùi là những người có tính cách ôn hòa nên họ dễ dàng tiếp nhận được những thay đổi khác trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Mùi luôn chăm chỉ và làm tốt việc của mình, họ không quan tâm đến việc không liên quan đến mình.

Đặc biệt, bước sang 10 ngày tới, tuổi Mùi sẽ là một trong những con giáp được sao may mắn chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Đối với những người làm kinh doanh có khả năng sinh lời gấp mấy lần, gia đạo sẽ êm đềm, hạnh phúc.

Tử vi 10 ngày tới (17/9 - 26/9), 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, giàu sang đến không kịp cản, cát tinh ưu ái, quý nhân nâng đỡ - Ảnh 2
Đặc biệt, bước sang 10 ngày tới, tuổi Mùi sẽ là một trong những con giáp được sao may mắn chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng đều thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp, tuổi Mão luôn là con giáp có suy nghĩ thấu đáo, tâm trí luôn minh mẫn để giải quyết bất cứ việc gì. Con giáp này đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn, vất vả, thậm chí có lúc khiến họ suy sụp tình thần.

Bước sang 10 ngày tới, cuộc sống của tuổi Mão sẽ bước sang trang mới giúp tương lai rộng mở hơn. Lúc đó dù là công việc, tài vận hay tình duyên, tất cả đều suôn sẻ, tốt đẹp, thập toàn thập mỹ.

Tử vi 10 ngày tới (17/9 - 26/9), 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, giàu sang đến không kịp cản, cát tinh ưu ái, quý nhân nâng đỡ - Ảnh 3
Bước sang 10 ngày tới, cuộc sống của tuổi Mão sẽ bước sang trang mới giúp tương lai rộng mở hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai (4/9 - 5/9), 3 con giáp được Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc đổ ập về, tiền cuộn cao như núi

Chỉ trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai (4/9 - 5/9), 3 con giáp được Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc đổ ập về, tiền cuộn cao như núi

Tử vi có nói, trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai khi xuất hiện những cơ hội may mắn tột đỉnh về tiền bạc, 3 con giáp sau sẽ nhanh chóng trở nên giàu có, sung túc.

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