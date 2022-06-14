Tử vi 10 ngày tới (15/6 - 24/6), cán cân vận mệnh đổi chiều, 3 con giáp từng bước chinh phục mọi thử thách, sự nghiệp thăng tiến dữ dội, hưởng lộc trời cho, tiền bạc trải đầy trong nhà, tiêu dùng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 14/06/2022 09:34

Tử vi 10 ngày tới cho biết, có tận 3 con giáp may mắn đường đi nước bước sắp tới trải đầy may mắn, sự nghiệp như bước sang trang mới, tài lộc nhân đôi, vận trình suôn sẻ trong thời gian này.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có ý chí tương đối mạnh mẽ, không thay đổi mục tiêu dù gặp áp lực hay khó khăn. Tử vi 10 ngày tới đây, vận may của tuổi Sửu thay đổi, con giáp này hãy tiếp tục làm những gì cần thiết để theo đuổi con đường làm giàu. 

Cụ thể, thời gian tới vận trình người tuổi Sửu từng bước phục hồi và khởi sắc. Bản mệnh lại được nhiều cát tinh như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Tuế Hợp... chiếu rọi, mưu sự dễ thành, vừa lòng đẹp ý. Công việc thì được sếp chiếu cố cho thử sức ở nhiều vai trò khác nhau để tìm ra điểm mạnh của bản thân, từ đó mở ra cơ hội lớn trong việc thăng quan tiến chức.

Ngoài ra việc kinh doanh thời gian này cũng khá thuận lợi với Sửu khi không chỉ gặp may mắn, mà họ còn có sự giúp đỡ của quý nhân nên người tuổi Sửu không cần phải quá lo lắng về vấn đề bị thất thoát tiền bạc mà ngược lại còn thu về khoản tiền khổng lồ. 

Con giap may man 1
Tử vi 10 ngày tới đây, vận may của tuổi Sửu thay đổi, con giáp này hãy tiếp tục làm những gì cần thiết để theo đuổi con đường làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 10 ngày tới đây,  có thể nói đây là khoảng thời gian được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Ngọ. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Cụ thể, thời gian này người làm công ăn lương tập trung phấn đấu công việc chính, không phải ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, chuyên tâm làm một việc sẽ gặt hái thành quả bất ngờ. Nhờ tính cánh luôn chăm chỉ và mang chí cầu tiến cao nên họ đã lọt vào sự chú ý từ ban lãnh đạo công ty nên sắp tới hứa hẹn sẽ mang tới cho Ngọ nhiều nhiệm vụ quan trọng và đây cũng là cơ hội đổi đời nếu Ngọ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thời gian này, con giáp may mắn này nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất trong năm nay, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

Con giap may man 2
Tử vi 10 ngày tới đây,  có thể nói đây là khoảng thời gian được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Ngọ. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là mẫu người giàu nghị lực, sống kiên cường, can đảm và giàu ý chí vươn lên. Họ cũng là người có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao nhất trong 12 con giáp. Điều này cũng được họ áp dụng tại mọi môi trường mà họ có mặt nên thường Thìn được rất nhiều người dành sự tôn trọng và yêu quý. 

Tử vi 10 ngày tới, người tuổi Thìn được dự báo có tài vận tăng cao, vận may lớn nhỏ đều tới tấp gõ cửa nhà họ. Con giáp này làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Công việc có bước nhảy vọt lớn nếu biết nắm bắt cơ hội mà sếp thử thách. 

Kinh doanh cũng được đà thăng tiến khi được quý nhân giúp đỡ, Thìn biết được đâu là nơi nên đầu tư vào để sinh lời vì vậy giúp họ mang về nguồn thu lớn trong thời gian này. 

Con giap may man 3
Tử vi 10 ngày tới, người tuổi Thìn được dự báo có tài vận tăng cao, vận may lớn nhỏ đều tới tấp gõ cửa nhà họ. Con giáp này làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Công việc có bước nhảy vọt lớn nếu biết nắm bắt cơ hội mà sếp thử thách - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, chim én mang LỘC về nhà, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp sắp tới tiền vàng trải đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa dữ dội, tài lộc leo thang lên tầm cao mới, gia đình bình yên, ấm no

Qua đêm nay, chim én mang LỘC về nhà, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp sắp tới tiền vàng trải đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa dữ dội, tài lộc leo thang lên tầm cao mới, gia đình bình yên, ấm no

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay có tới 3 con giáp may mắn chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, sự nghiệp ắt thăng tiến, tài lộc phát tài dữ dội, tiền vàng trải đầy nhà.

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