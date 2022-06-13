Qua đêm nay, chim én mang LỘC về nhà, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp sắp tới tiền vàng trải đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa dữ dội, tài lộc leo thang lên tầm cao mới, gia đình bình yên, ấm no

Tâm linh - Tử vi 13/06/2022 20:35

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay có tới 3 con giáp may mắn chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, sự nghiệp ắt thăng tiến, tài lộc phát tài dữ dội, tiền vàng trải đầy nhà.

Tuổi Tuất

Tuất luôn thích tự do và dễ gần. Họ cũng sống ngay thẳng và trung thành. Bên cạnh đó, tính cách táo bạo, mạnh mẽ của người tuổi Tuất sẽ mang lại cho họ tiếng tăm không nhỏ. Trong công việc, họ là mẫu người làm việc không biết mệt mỏi để theo đuổi thành công của bản thân, thậm chí là cho dù có bị chỉ trích Tuất cũng luôn lắng nghe để sửa sai và không hề tỏ ra ngang bướng với người đi trước. 

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay người tuổi Tuất sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Thời gian tới Tuất không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà. Cụ thể công việc được mọi người lẫn sếp công nhận thực lực nên không khó để họ có được sự tin tưởng từ phía lãnh đọ để được giao phó trong nhiều nhiệm phú lớn hơn tại công ty. Chỉ cần họ nắm bắt được cơ hội này, cơ hội thăng chức tăng lương là không hề xa vời một chút nào. 

 

Tuy nhiên, Tuất cũng đừng vì mải mê làm việc mà bỏ quên đến chăm sóc sức khỏe của bản thân mình nhé. 

Con giap may man 1
Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay người tuổi Tuất sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Thời gian tới Tuất không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà. Cụ thể công việc được mọi người lẫn sếp công nhận thực lực nên không khó để họ có được sự tin tưởng từ phía lãnh đọ để được giao phó trong nhiều nhiệm phú lớn hơn tại công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khá thông minh và tài giỏi. Họ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay là thời điểm đường hậu vận của người tuổi Tỵ lên như diều gặp gió. Cụ thể thời gian tới họ sẽ gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Thậm chí, nhờ vào việc quý nhân chỉ đường dẫn lối số tiền mà  Tỵ mang về  là cực kỳ lớn và vượt  ngoài dự đoán của Tỵ. 

Sức khỏe thời gian tới của người tuổi Tỵ có sức khoẻ tốt, không mắc các bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, cần lưu ý vì dễ đau ốm lặt vặt. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi đi xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Còn lại những thứ khác như tình duyên hay công việc kinh doanh đều vượng phát khi có quý nhân giúp đỡ nên Tỵ không cần phải quá lo lắng. 

Con giap may man 2
Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay là thời điểm đường hậu vận của người tuổi Tỵ lên như diều gặp gió. Cụ thể thời gian tới họ sẽ gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Thậm chí, nhờ vào việc quý nhân chỉ đường dẫn lối số tiền mà  Tỵ mang về  là cực kỳ lớn và vượt  ngoài dự đoán của Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân năng động, thông minh và chăm chỉ bậc nhất trong 12 con giáp. Họ nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất, những người thuộc con giáp này lại rất kiên cường, mạnh mẽ, luôn tò mò, thích khám phá thế giới và có những ý tưởng mới lạ, sáng tạo.

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay đường hậu vận của người tuổi Thân dù không có cát tinh chiếu, nhưng có Dịch Mã động tinh hỗ trợ, có thể mang tới dấu hiệu thay đổi, cải tiến tích cực. Tuy nhiên, tinh tú này chỉ ưa động, không ưa tĩnh, bản mệnh càng hăng hái làm việc, không ngừng cầu tiến thì càng dễ dàng thành công. Vì vậy Thân cần phải biết nắm chặt cơ hội được trao để có được thành công như bản thân mong muốn. 

Cụ thể thời gian này, người làm công ăn lương có không ít cơ hội thể hiện năng lực trước lãnh đạo, được cấp trên coi trọng, cử đi công tác nước ngoài, tham gia các cuộc hội nghị hội thảo để trau dồi kinh nghiệm, tích lũy thêm kỹ năng làm việc, nếu làm tốt Thân chắc chắn sẽ có được vị trí mới lẫn số tiền lương thưởng cũng được tăng một cách đáng kể. 

Con giap may man 3
Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay đường hậu vận của người tuổi Thân dù không có cát tinh chiếu, nhưng có Dịch Mã động tinh hỗ trợ, có thể mang tới dấu hiệu thay đổi, cải tiến tích cực. Tuy nhiên, tinh tú này chỉ ưa động, không ưa tĩnh, bản mệnh càng hăng hái làm việc, không ngừng cầu tiến thì càng dễ dàng thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Tử vi 7 ngày tới (14/6 - 20/6), Top 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, sở hữu vận may hơn người, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ, tài lộc vượng phát, cuộc sống lên hương

Tử vi 7 ngày tới (14/6 - 20/6), Top 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, sở hữu vận may hơn người, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ, tài lộc vượng phát, cuộc sống lên hương

Tử vi 7 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ, công việc hanh thông, tài lộc vượng phát làm đâu cũng gặp may mắn kiếm ra tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn con giáp may mắn 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi tháng 6 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 56 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 56 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 11 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026