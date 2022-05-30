Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài ghi tên trong danh sách may mắn, vượt mọi chông gai, bước lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 30/05/2022 23:01

10 ngày đầu tháng tới đây 3 con giáp may mắn sẽ nhận được muôn vàn điều may, lộc tài.

Tuổi Sửu

Từ trước đến nay, bạn luôn có cách hành xử khéo léo nên nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau.

Trong thời gian tới đây, con giáp này có thể giải quyết các vấn đề trước đó, vận khí đặc biệt vượng phát, tài vận nhiều phần hanh thông. Người tuổi Sửu nên ghi nhớ rằng khó khăn trong công việc cũng là cơ hội tốt để bạn rèn luyện bản lĩnh, tài năng cũng như học hỏi kinh nghiệm để ngày một vững vàng, trưởng thành.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài ghi tên trong danh sách may mắn, vượt mọi chông gai, bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi Sửu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão làm công ăn lương có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp trong ngày này. Bạn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài ghi tên trong danh sách may mắn, vượt mọi chông gai, bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

10 ngày tới đây, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với tháng trước. Được trời ban phúc lộc, con giáp này đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp nể trọng. 

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mão trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Tuổi Mùi

Được Chính Tài nâng bước, người tuổi Mùi có một ngày tiền bạc dư dả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn.

Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài ghi tên trong danh sách may mắn, vượt mọi chông gai, bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương thì lộc tài tăng tiến, cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Người làm kinh doanh cũng "trúng quả đậm", tiền bạc đầy kho, xuân đến ấm no không phải lo nghĩ như trước nữa.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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