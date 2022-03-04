Tử vi 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch: Top 3 con giáp "uống no lộc trời" may mắn ngập lối, sự nghiệp và tình duyên đều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 09:58

10 ngày tới trong sự bận rộn, 3 con giáp này sẽ tìm được tương lai tốt đẹp cho chính mình, thành quả sau này càng ngày càng lớn, mang lại lợi lộc bất ngờ cho bản thân và gia đình.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, người tuổi Ngọ thực sự rất lạc quan. Họ cũng có thể sử dụng năng lực của mình để giải quyết các vấn đề ở nơi làm việc.

Con giáp tuổi Ngọ một khi đã xác định được mục tiêu của mình, họ sẽ duy trì thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, không biết mệt mỏi.

Chỉ trong thời gian ngắn, người tuổi Ngọ có thể xây dựng cho mình "thế giới" riêng trong công việc. Đồng thời họ cũn không quên lôi kéo người thân trong gia đình và bạn bè cùng "lên thuyền" với mình, hướng đến tương lai tốt đẹp.

Vì vậy, 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ sẽ đối mặt với sự bận rộn tối tăm mặt mũi vì công việc. Nhưng sự bận rộn cũng đồng nghĩa với tiền bạc không ngừng chảy vào tài khoản. Họ đầu tư vào nhiều lĩnh vực và lĩnh vực nào cũng thu lợi.

Năm nay, trong sự bận rộn, con giáp này sẽ tìm được tương lai tốt đẹp cho chính mình, thành quả sau này càng ngày càng lớn, mang lại lợi lộc bất ngờ cho bản thân và gia đình.

Tuổi Dần

Là con giáp phát tài 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch nên vận trình tài lộc của người tuổi Dần khởi sắc hơn hẳn. Bạn luôn cố gắng làm việc lại được quý nhân hỗ trợ nên con đường kiếm tiền, làm giàu trôi chảy bất ngờ. Kết quả bạn gặt hái được ắt khiến mọi người ngưỡng mộ.

 

 

Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc phát triển. Chỉ cần bạn tập trung làm tốt công việc chính, đầu tư thời gian và công sức, nỗ lực không ngừng thì tiền tiêu dư dả, chẳng cần phải ôm đồm quá nhiều việc tay trái.

 

Tử vi 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch: Top 3 con giáp 'uống no lộc trời' may mắn ngập lối, sự nghiệp và tình duyên đều thuận lợi - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Với người làm kinh doanh, đầu tư, bản mệnh có thêm nhiều mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi hơn, giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như bản thân.

 

Với người làm kinh doanh buôn bán, đây cũng là một tháng buôn may bán đắt với bạn. Các đơn hàng được xử lý trơn tru, nhập vào hay xuất ra đều đạt doanh thu khả quan.

 

Tuổi Dậu

Là người có lập trường kiên định, tuổi Tân Dậu muốn theo đuổi điều gì là họ phải làm bằng được. Nếu trong cuộc sống họ là người nhân hậu, bao dung thì trong công việc, họ thể hiện rõ sự tỉ mỉ và thận trọng. Họ quyết liệt trong công việc là vậy nhưng rất biết chừng mực, không đến mức lấn lướt người khác.

So với thành công trong tháng 1/2022, những tháng tới cuộc sống của tuổi Tân Dậu cũng có nhiều chuyển biến mới. Tài lộc mặc dù không quá vượng nhưng sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều quan trọng, tuổi Tân Dậu cần thận trọng trong mọi quyết định. 

Bù lại, 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch vận may tình duyên trong thời gian tới của người mệnh Mộc tuổi Tân Dậu sẽ nở rộ, đơm hoa kết trái. Những người độc thân có cơ hội tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn, còn những cặp đôi yêu nhau có thể tính đến chuyện lâu dài. Các mối quan hệ trong gia đình cũng thuận hoà, vui vẻ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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