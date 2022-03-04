3 dấu hiệu tưởng xấu nhưng là "điềm báo" Thần Tài chuẩn bị gõ cửa, bạn hãy mở tiệc ăn mừng bởi sắp tới "tiền đè ngạt thở"

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 09:50

Không kể là nam hay nữ, nếu trên cơ thể xuất hiện những điều thay đổi này thì đều là điềm lành, báo tài lộc sắp tới nhà bạn.

Thay đổi từ bàn tay

Một ngày nếu một trong hai bàn tay của bạn tự nhiên rung lên, đây là dấu hiệu của tiền bạc sắp đến với bạn. Khi bạn thây bàn tay trái rung, bạn có thể sắp trúng số hoặc có một khoản tiền bất minh. Nếu bạn thấy tay phải rung, bạn cũng sắp có tiền nhưng là tiền do bạn làm ra.

Trong trường hợp bạn thấy cả hai tay ngứa và có chút khác biệt thì tức là bạn sắp gặp được “lộc trời cho”, ngược lại lòng bàn tay phải ngứa thì bạn sắp phải chi khoản tiền lớn cẩn thận trong kinh doanh buôn bán.

Ngoài ra, nếu lòng bàn tay trái bỗng dưng ngứa ran thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy tình hình tài chính của bạn sắp có dấu hiệu khả quan. Nếu lòng bàn tay trái không ngứa ran mà 4 ngón tay bên trái ngứa thì đó cũng là dấu hiệu tiền tài lớn sắp đến với bạn.

Má bỗng chuyển sang màu sắc hồng hào,sáng bóng

Phong thủy quan niệm nhìn màu sắc của má cũng có thể đoán định vận trình sắp tới của một người. Nếu đôi má của bạn lúc nào cũng hồng hào, sáng bóng thì chứng tỏ bạn sắp có chuyện tốt, may mắn sắp tới. Cuộc sống của bạn trong thời gian tới sẽ rất suôn sẻ, cuộc sống thoải mái, êm đềm.

3 dấu hiệu tưởng xấu nhưng là 'điềm báo' Thần Tài chuẩn bị gõ cửa, bạn hãy mở tiệc ăn mừng bởi sắp tới 'tiền đè ngạt thở' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Còn nếu như phần má không có màu sắc gì, sắc da khô héo tựa như phủ lên một màu xám xịt thì bạn có thể gặp nhiều chuyện trắc trở, làm việc mệt mỏi, cực nhọc mà không đạt được kết quả như mong muốn.

Nốt ruồi bỗng thay đổi: mọc lông báo hoặc xuất hiện nhiều hơn

Nốt ruồi mọc lông,dấu hiệu Thần Tài sắp gõ cửa gia đình bạn. Không kể là nam hay nữ, nếu trên nốt ruồi có lông mọc bên trên thì đều là điềm lành, báo tài lộc. Trường hợp chỉ có một sợi lông mọc trên nốt ruồi, thì chưa chắc đã mang tới nhiều tài lộc cho người sở hữu nó. Nhưng ngược lại, nếu lông mọc trên nốt ruồi càng nhiều thì người đó có tài vận càng tốt.

Ngoài ra, người đó có tướng đại phú đại quý này, cả đời chẳng bao giờ phải lo thiếu thốn, cứ hết tiền lại có tiền, đặc biệt khi xét về hậu vận. Chính vì vậy, nếu có lông trên nốt ruồi thì tuyệt đối không nên nhổ đi, bởi đó là tài lộc báo hiệu sắp đến với bạn và gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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