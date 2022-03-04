Đúng thứ 2 tuần tới (6/3), Thực Thần nâng đỡ 3 con giáp có tin vui trong công việc, người được thăng chức - người tăn lương, cuối năm thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 08:00

Vận khí tài lộc của 3 con giáp này khá thịnh vượng, ngay cả khi họ không kiếm được nhiều tiền thì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Dần

Dần có nhiều cơ hội để thành công nhờ quý nhân nâng đỡ vận trình. Đây là lúc mà con giáp này dần đạt được những kế hoạch trong tương lai. Vì vậy hãy nắm bắt thời cơ nếu có thể.

Trong ngày thứ 2 (6/3) chuyện làm ăn khá suôn sẻ, thuận lợi. Tiền bạc kiếm được cũng dễ dàng và ngày càng tăng tiến. Bên cạnh đó, thái độ phục vụ tốt và giữ chữ tín cũng là yếu tố giúp bạn níu chân khách hàng quen thuộc.

Người làm công ăn lương thời gian này tuy khá bận rộn với công việc nhưng bù lại sẽ có được khoản thu nhập xứng đáng, bù đắp cho những vất vả trải qua trước đó. Với khoản thu nhập này Dần có thể giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng.

Mặc dù vậy, Dần không nên chi tiêu hoang phí kẻo chẳng mấy chốc mà lại rỗng túi.

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày 6/3 dự báo có Thực Thần nâng đỡ giúp Tị có tin vui trong công việc. Tuổi này ra ngoài đi làm việc hay được mọi người thương vì hiền lành, khiêm tốn. Hôm nay là thời điểm tuổi Tị nên bắt tay vào thực hiện những dự định của bản thân vì lộc lá tới rất nhiều.

 

Đúng thứ 2 tuần tới (6/3), Thực Thần nâng đỡ 3 con giáp có tin vui trong công việc, người được thăng chức - người tăn lương, cuối năm thưởng lớn - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Mặt tình cảm nhờ ngũ hành Mộc sinh Hỏa nên gia đình bình an, hạnh phúc. Càng lớn tuổi bạn càng nên làm nhiều việc thiện để tích phúc, con cháu khỏe mạnh, thành đạt. Một tình yêu đẹp khiến bạn trẻ tuổi này hạnh phúc và luôn trở thành chính mình.

 

Tị làm ra tiền, rủng rỉnh hơn người khác, phần lớn là nhờ vào công sức của bạn. Tiền tự kiếm tự tiêu không dựa dẫm vào ai, không ai chê trách được bạn. Nếu hôm nay bạn có lộc mà người khác chỉ trích thì đó là do người ta ghen tị, thua kém nên buông lời chê bai bạn mà thôi.

 

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh phú quý, tài giỏi và có khả năng tạo dựng thành công cho riêng mình. Người tuổi Thìn có tính cách hướng ngoại, có thể kết bạn rộng rãi và đi ra ngoài để phát triển sự nghiệp.

Trong cuộc sống, vận khí tài lộc của tuổi Thìn khá thịnh vượng, ngay cả khi họ không kiếm được nhiều tiền thì cũng có quý nhân giúp đỡ, không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Ngoài ra, tương lai sắp tới tuổi Thìn cần phải ra ngoài nhiều hơn, nếu biết nắm bắt cơ hội thì tiền bạc rủng rỉnh trong túi, sự nghiệp suôn sẻ. 

Những người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn ở khắp mọi nơi, sự nổi tiếng của họ không giới hạn bởi các vùng miền, và họ có thể tạo ra sự khác biệt ở bất cứ đâu.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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