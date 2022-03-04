Được Tam Hợp tương trợ nên công việc có nhiều tin tốt, top 3 con giáp "giàu nứt vách" trong 3 ngày tới (5 - 6 - 7/3), có người còn mua nhà, sắm xe dễ dàng

Sửu nên tận dụng 2 ngày cuối tuần để phát huy mọi thế mạnh, tận dụng vận may để lội ngược dòng và trở nên sung túc hơn.

Một số người được giao thêm trọng trách mới nhưng cũng vì vậy mà con giáp này có thêm nhiều áp lực. Đây là cơ hội để Sửu rèn giũa bản thân, phá bỏ giới hạn của mình nên hãy cứ thoải mái đón nhận.

Sửu có trong tay nhiều cơ hội thể hiện bản thân trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Đây chính là bước đệm để Sửu giành được thành quả cho mình, mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai.

Dự đoán 3 ngày tới, tài chính của Sửu trở nên dư dả, có thể thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Một số người có thể nhận được tiền ủng hộ để phát triển lớn mạnh hơn.

Tuổi Tuất

Tử vi 3 ngày tới dự đoán tuổi Tuất được Tam Hợp tương trợ nên công việc có nhiều tin tốt. Hãy sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ tìm đến bạn. Hôm nay, tốt hơn hết là bạn nên thuận theo tự nhiên thay vì cố gắng điều chỉnh công việc theo ý mình.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên vì Mộc khắc Thổ nên tâm trạng không tốt dẫn đến tình cảm bị sa sút. Đây là lúc bạn nên xem xét lại tất cả các mối quan hệ của mình để có những điều chỉnh thích hợp. Có như vậy thì tình cảm mới phát triển được.

Thiên Tài chiếu mệnh thì con giáp này dễ có trúng thưởng, thu nhập tay trái tăng lên. Tuy niên phải cẩn thận trộm cắp, đi đâu làm gì cũng nên bảo quản tư trang cá nhân của mình, tuyệt đối không chủ quan.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được trời ban bản tính hiền lành, dễ thương dễ chịu, đặc biệt có trí tuệ cảm xúc cao nên rất hòa đồng với người khác, quan hệ với mọi người xung quanh cũng ổn định, được quý nhân giúp đỡ trong công việc.

So với những con giáp khác, tuổi Mùi là người có chí tiến thủ, thích đi đây đi đó, không để bản thân nhàn rỗi, và muốn tạo ra nhiều giá trị trong cuộc sống. Người tuổi Mùi tuy không quan tâm nhiều đến tiền bạc nhưng lại được hưởng của cải nhiều nhất, làm việc gì cũng được những người xung quanh chiếu cố. Càng về sau, tuổi Mùi sẽ kiếm được nhiều tiền, nếu chịu ra ngoài tạo dựng nhiều mối quan hệ thì sẽ thăng hoa hơn, viên mãn hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo