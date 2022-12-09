Từ thứ Bảy (10/12), 3 con giáp 'hái trái ngọt', tài lộc đổ về hứng không hết, ôm cả tiền tỷ trong tay, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 09:48

Nhờ có quý nhân phù hộ, từ thứ Bảy (10/12), những con giáp này sẽ được "hái trái ngọt", cuộc sống sướng vô cùng.

Tuổi Dần

Từ thứ Bảy (10/12) người tuổi Dần có khoảng thời gian làm ăn cực kỳ thuận lợi. Do có Tam Hợp thúc đẩy nên bạn đã có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, mở rộng mối quan hệ với các đối tác, đem lại lợi ích cho bản thân và tập thể. Với người còn trẻ tuổi luôn ở vào tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chờ đợi thời cơ đến với mình thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được cái đích mà mình đặt ra.

Số tiền mà bạn kiếm được chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người đỏ mắt ghen tị đó. Với người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên. Mục đích của bạn chắc hẳn không nằm ở tiền thưởng mà ở việc thăng chức, tăng lương, bước từng bước vững vàng lên một vị trí cao hơn.

Từ thứ Bảy (10/12), 3 con giáp 'hái trái ngọt', tài lộc đổ về hứng không hết, ôm cả tiền tỷ trong tay, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Từ thứ Bảy (10/12) người tuổi Dần có khoảng thời gian làm ăn cực kỳ thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những mối quan hệ xã hội phát triển tốt đẹp chính là nguyên nhân giúp người tuổi Ngọ gặt hái được một khoản tiền đáng ngưỡng mộ ngay từ thứ Bảy (10/12). Trước đó, bạn có thể gặp được quý nhân, cũng có thể gặp được người có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được những mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Thời điểm này là thời điểm thích hợp để người làm kinh tế hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, con giáp phát tài này có thể dẫn dắt mọi người đến thành công, trong khi đó, nếu là người làm công ăn lương, sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng đã giúp bạn trưởng thành nhanh chóng và biết đâu là cơ hội mình nên nắm bắt để kiếm về bộn tiền.

Từ thứ Bảy (10/12), 3 con giáp 'hái trái ngọt', tài lộc đổ về hứng không hết, ôm cả tiền tỷ trong tay, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ gặt hái được một khoản tiền đáng ngưỡng mộ ngay từ thứ Bảy (10/12). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Lá số tử vi 12 con giáp chỉ ra tuổi Dậu sẽ là con giáp vượng tài lộc nhất từ thứ Bảy (10/12). Đây sẽ là thời gian mà tuổi Dậu sẽ tận hưởng những gì mà họ xứng đáng nhận nhất, con giáp này dường như sẽ thực hiện được mọi thứ mà họ từng ấp ủ. Những người tuổi này được trời ban nhiều phước lành, từ giờ trở đi sự nghiệp và tài vận đều có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Từ thứ Bảy (10/12), cuộc sống tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới khi có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, họ không những an yên về vật chất mà tâm hồn cũng bình yên đến lạ thường, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng phát tài, gặp được nhiều niềm vui.

Từ thứ Bảy (10/12), 3 con giáp 'hái trái ngọt', tài lộc đổ về hứng không hết, ôm cả tiền tỷ trong tay, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Từ thứ Bảy (10/12), cuộc sống tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới khi có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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