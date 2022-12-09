Cuối tuần này, vận giàu sang khó tránh, 3 con giáp trúng số phát tài, đổi đời tỷ phú, vàng bạc rủng rỉnh thoải mái tiêu pha

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 09:08

Tử vi cuối tuần này cho thấy, 3 con giáp này đón nhận tài lộc khủng, vận trình hanh thông.

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng, tuổi Thìn ngay từ nhỏ đã có khả năng độc lập, ứng xử khéo léo. Cuối tuần này, con giáp này gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, tài chính. Cuộc sống của tuổi Thìn cũng có những điểm thăng hoa nhất định.

Thời gian tới, vận may của tuổi Thìn nở rộ khi công việc diễn ra thuận lợi, phát triển không ngừng. Cuộc sống của bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Các kế hoạch, dự định của tuổi Thìn có thể được thự hiện thành công trong thời gian này. Việc bản mệnh cần làm chính là nắm bắt các cơ hội để không hối tiếc.

Cuối tuần này, vận giàu sang khó tránh, 3 con giáp trúng số phát tài, đổi đời tỷ phú, vàng bạc rủng rỉnh thoải mái tiêu pha - Ảnh 1
Cuối tuần này, tuổi Thìn gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, táo bạo. Con giáp này có nhiệt huyết và tham vọng trong công việc. Tuy nhiên, một số người hơi thiếu kiên nhẫn, dễ bỏ cuộc giữa chừng. Đây là thiếu sót mà con giáp này cần phải khắc phục để tiếp tục tiến bước xa hơn trên con đường sự nghiệp.

Cuối tuần này, xui rủi qua đi, tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều may mắn, vận trình khởi sắc. Trong công việc, bản mệnh có cơ hội tìm kiếm những khoản thu ngoài công việc chính, cuộc sống bớt đi nhiều gánh nặng.

Cuối tuần này, vận giàu sang khó tránh, 3 con giáp trúng số phát tài, đổi đời tỷ phú, vàng bạc rủng rỉnh thoải mái tiêu pha - Ảnh 2
Cuối tuần này, xui rủi qua đi, tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều may mắn, vận trình khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cuối tuần này, tuổi Mão gặp thời đổi vận, cuộc sống thêm nhiều may mắn. Bản mệnh có nguồn tài chính dư giả, làm ăn thuận lợi, mưu sự tất thành. Trong thời gian này, tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc nở rộ.

Trong công việc, dù gặp phải khó khăn, tuổi Mão cũng bình tĩnh đón nhận và tìm cách giải quyết. Quý nhân cũng xuất hiện để giúp con giáp này thoát khỏi tình huống bế tắc. Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể đón nhận cơ hội phát tài. Người làm công ăn lương cũng nhận được đánh giá tích cực từ cấp trên, công việc tiến triển thuận lợi, có thể được xem xét tăng lương, nhận thưởng.

Cuối tuần này, vận giàu sang khó tránh, 3 con giáp trúng số phát tài, đổi đời tỷ phú, vàng bạc rủng rỉnh thoải mái tiêu pha - Ảnh 3
Cuối tuần này, tuổi Mão gặp thời đổi vận, cuộc sống thêm nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trong vòng 2 ngày tới (10/12 - 11/12), 3 con giáp ăn lộc tổ tiên, tiền bạc 'như nước mùa mưa', tình duyên phơi phới, hạnh phúc viên mãn

Trong vòng 2 ngày tới (10/12 - 11/12), 3 con giáp ăn lộc tổ tiên, tiền bạc 'như nước mùa mưa', tình duyên phơi phới, hạnh phúc viên mãn

Trong vòng 2 ngày tới (10/12-11/12), 3 con giáp nhận phúc lộc, công việc hanh thông, sung túc hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi cuối tuần của 12 con giáp tử vi thứ Bảy ngày 10/12/2022 tử vi chủ nhật ngày 11/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 38 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 38 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 38 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng