Tư thế ngủ nói lên điều gì về bạn?

Tâm linh - Tử vi 09/08/2020 13:39

Tư thế ngủ nói lên điều gì về tính cách của bạn? Sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng như thế nào qua các tư thế ngủ? Tư thế ngủ nào tốt cho sức khỏe của bạn?

Nội dung bài viết:

Trong cuộc sống hàng ngày, ngôn ngữ cơ thể tiết lộ rất nhiều điều về suy nghĩ cũng như tính cách của chúng ta, thậm chí là các tư thế ngủ cũng như vậy. Hãy cùng tìm hiểu nhiều hơn về thông điệp mà các tư thế ngủ mang đến hay tư thế ngủ nói lên điều gì về tính cách và sức khỏe của bạn ở bài viết dưới đây.

Tư thế ngủ nói lên điều gì?

Tư thế nằm nghiêng và chân tay duỗi thẳng

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Các tư thế ngủ nói lên điều gì? - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn nằm ngủ ở tư thế nằm nghiêng, chân tay duỗi thẳng dọc theo cơ thể thì có thể bạn là một người dễ tính, có đôi chút cả tin và góc nhìn sự việc có phần phiến diện. Tuy nhiên, bạn là một người rất tự tin khi giao tiếp.

Đây là một tư thế tốt cho cột sống, có tác dụng ngăn ngừa tình trạng đau lưng, giảm thiểu nguy cơ ngưng thở và giảm sự ngáy. Phụ nữ mang thai nên ngủ ở tư thế này. 

Mặc dù vậy tư thế này có khả năng gây ra những hiện tượng như đau hông và lưng, lão hóa da, làm ngực nhỏ đi. Bạn có thể sử dụng vải gối mềm và thêm một chiếc gối ôm mềm để cải thiện tình trạng này.

Tư thế nằm ngửa, chân duỗi thẳng, tay cao lên phía đầu

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Tư thế ngủ nói lên tính cách của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tính cách chung thủy, tử tế và có khả năng lắng nghe tốt là những điều mà tư thế nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng đồng thời hai tay kéo cao lên phía đầu nói về bạn.

Đây là tư thế ngủ tốt nhất cho cổ và cột sống vì nó hạn chế được áp lực lên hai bộ phận này. Do đầu được nâng cao so với dạ dày nên tư thế này cũng hạn chế trào ngược dạ dày. Một tác dụng nữa của tư thế này là ngăn chặn nếp nhăn trên da.

Tuy nhiên, những triệu chứng không mong muốn của tư thế này là ngáy và đau vai. Bạn nên sử dụng gối khi ngủ ở tư thế này.

Tư thế nằm ngửa, hai tay duỗi thẳng hai bên hay đặt lên trên ngực

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Tư thế nằm ngửa - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế này nói lên bạn là một người có tính cách nghiêm túc, lạnh lùng, bạn sống khá cầu toàn và nguyên tắc.

Ở tư thế này, cột sống lưng của bạn sẽ ở thể trạng tốt nhất. Bên cạnh đó, tư thế này cũng giúp duy trì hình dáng ngực và hạn chế nếp nhăn trên khuôn mặt. Tuy nhiên, tư thế nằm ngửa gây cản trở cho việc hít thở nên dẫn đến hiện tượng ngáy. Bạn có thể kê thêm một chiếc gối lớn dưới đầu gối để ngủ thoải mái hơn.

Tư thế nằm sấp, thân nghiêng hay cánh tay ôm gối

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Tư thế nằm sấp - Ảnh minh họa: Internet

Những người ngủ ở tư thế này thường là những người khá tự tin, độc lập và cực kỳ mạnh mẽ. Họ sở hữu tính cách hướng ngoại, ham muốn tự do nhưng lại là người dễ bị kích động và không thích bị chỉ trích.

Tư thế nằm sấp, nghiêng sang một bên hay cánh tay ôm gối giúp giảm hiện tượng ngáy một cách rõ rệt. Tuy nhiên, nếu ngủ ở tư thế này trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, đau nhức hay tê liệt các khớp do chịu áp lực từ việc nằm sấp.

Tư thế nằm nghiêng, người cuộn lại, đầu gối co lên ngực và cằm cúi xuống

Tư thế ngủ này thể hiện bạn là người có bề ngoài cứng rắn, mạnh mẽ nhưng nội tâm lại cực kỳ nhạy cảm và dè dặt. Bạn sống rất chân thành và tử tế với mọi người xung quanh.

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Tư thế nằm tốt cho thai phụ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tư thế ngủ tốt cho phụ nữ mang thai, giúp hạn chế tình trạng ngủ ngáy và hạn chế trào ngược dịch dạ dày. Tuy nhiên, tư thế này có thể gây ra nhiều áp lực ở cổ và lưng, dẫn đến chứng đau cổ và lưng. Bên cạnh đó, việc cuộn người sẽ dẫn đến một số hiện tượng như căng khớp, khó thở, xệ ngực, xuất hiện nếp nhăn…

Bạn nên ngủ ở tư thế này nhưng ở bên phải và sử dụng thêm gối để giữ đầu ở vị trí phù hợp.

Tư thế nằm nghiêng, cánh tay đưa ra ngoài

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Tư thế nằm nghiêng, cánh tay đưa ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế này nhìn sẽ giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó, thể hiện bạn là người có tính cách cởi mở, tinh thần kiên định, sống trách nhiệm và đầy hoài bão.

Tư thế này có những lợi ích như ngăn ngừa đau cổ và lưng, giảm ngáy khi ngủ, hạn chế ợ nóng và tràn dịch dạ dày, thanh lọc độc tố ở não bộ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ngủ nghiêng sẽ gây thêm áp lực lên các dây thần kinh và các bộ phận như gan, phổi, dạ dày… Cũng như làm đau vai và cánh tay, xệ ngực, lão hóa sớm. 

Bạn nên chọn gối có chất liệu mềm mại để hạn chế nếp nhăn trên khuôn mặt đồng thời sử dụng một chiếc gối đặt giữa hai đầu gối để cải thiện tình trạng trên.

Trên đây là tổng hợp những tư thế ngủ thường có và giải đáp những thắc mắc về tư thế ngủ nói lên điều gì về bạn. Thông tin trong bài này chỉ mang tính chất tham khảo, Nếu muốn biết rõ về tình trạng sức khỏe cũng như tính cách của mình, hãy tìm đến những phương pháp có tính khoa học cao hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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