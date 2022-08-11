Từ tháng 7 âm tới hết 2022: Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 19:44

Chúc mừng những con giáp được thần tài ban lộc, tránh xa điều xui, may mắn bủa vây, của cải về tận nhà từ tháng 7 âm tới hết 2022 này.

Tuổi Hợi

Đầu tiên phải kể là người tuổi Hợi. Đầu năm Nhâm Dần 2022 Phong thủy sư Tam Nguyên đã dự đoán họ có thể gặp nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc sống do chịu ảnh hưởng của phá Thái tuế.

Nhưng người tuổi Hợi lạc quan, kiên cường, có trí tuệ và tài thao lược tuyệt vời, làm việc chăm chỉ và khắt khe với chính mình, gian nan, trắc trở mấy cũng tự lực vượt qua và luôn biết mình muốn gì, cần làm gì để tiến tới đích, đạt được mục tiêu đề ra.

Từ tháng 7 âm tới hết 2022, vận mệnh của người tuổi Hợi thay đổi đáng kể. Vận may xoay chuyển chóng mặt do người tuổi Hợi được các sao cát lành chiếu sáng. Có nhiều sự kiện vui vẻ, tốt lành lần lượt đến. Họ chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành được cơ hội và gặt hái thành quả.

Từ tháng 7 âm tới hết 2022: Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà - Ảnh 1
Từ tháng 7 âm tới hết 2022, vận mệnh của người tuổi Hợi thay đổi đáng kể. Vận may xoay chuyển chóng mặt. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi cũng cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỉ sự, nơi làm việc có thể gặp nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, có thể thăng chức, tăng lương. Tháng cô hồn sự nghiệp của người tuổi Hợi khởi sắc, đặt nền móng vững chắc cho cả nửa cuối năm. Những người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương lên và cứ thế mà hốt tài lộc, có thể trở thành đại gia, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có trí nhớ rất tốt, đầu óc thông minh, thích những nơi phồn hoa náo nhiệt và cũng rất ham mê kiếm tiền. Từ tháng 7 âm tới hết 2022, sự nghiệp của người tuổi Tý có thể coi là như ý cát tường, giải quyết được hết những khúc mắc trước đây, mọi việc đều nhanh chóng thu về kết quả tốt đẹp, giúp làm dày thêm túi tiền của con giáp này.

Người tuổi Tý mạnh mẽ, có lý tưởng, luôn phấn đấu hết mình cho những mục tiêu mình theo đuổi, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Từ tháng 7 âm tới hết 2022, cơ hội trong công việc, tài chính, tình cảm sẽ liên tiếp đến với người tuổi Tý. Chỉ cần không bỏ lỡ thời cơ thì sẽ tạo được tiền đề vững chắc trong công việc, tài chính cho đến hết năm 2022.

Từ tháng 7 âm tới hết 2022: Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà - Ảnh 2
Từ tháng 7 âm tới hết 2022, cơ hội trong công việc, tài chính, tình cảm sẽ liên tiếp đến với người tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ tháng 7 âm tới hết 2022, nhờ cát tinh chiếu rọi, người tuổi Thân sẽ cực kỳ may mắn, bước chân ra đường là thấy tiền. Con giáp này chỉ cần cần cù, chịu khó, không tự mãn với thành công thì dù có gặp khó khăn, thách thức nào cũng có thể vượt qua. Cái khó qua đi, họ sẽ nhanh chóng thu được lợi nhuận, "một vốn bốn lời", tiền tiêu không hết.

Lưu ý, khi cầm tiền trong tay cần phải chú ý đến cách chi tiêu, không được phung phí. Trong tháng, tuổi Thân nên dành thời gian để du lịch, mua sắm cho gia đình, người thương để có những phút giây thư giãn thoải mái sau khi làm việc căng thẳng. Như vậy cuộc sống sẽ được cân bằng và là bàn đạp vững chắc đưa họ đến với đỉnh cao của thành công.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp bắt đầu chuỗi ngày may mắn bất tận, trúng độc đắc rất to, nháy mắt đã có tiền từ giữa tháng 8/2022

3 con giáp bắt đầu chuỗi ngày may mắn bất tận, trúng độc đắc rất to, nháy mắt đã có tiền từ giữa tháng 8/2022

Giữa tháng 8/2022, 3 con giáp này cầu lộc có lộc, cầu tài có tài, gia đạo bình an, may mắn đến gần, bủa vây lấy thân.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng