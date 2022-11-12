Từ ngày thứ Hai đầu tuần (14/11), 3 con giáp bỗng dưng thăng tiến công danh sự nghiệp, tài lộc chất như núi, gặp được người trong mộng

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 23:54

Cùng xem danh sách này có tên của bạn không nhé!

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đón nhận cơ hội đổi đời, tiền bạc về nhanh như thác đổ nhờ có Thiên Tài trợ mệnh. Trong thứ hai đầu tuần, những người làm kinh doanh dự đoán gặt hái được may mắn hơn cả "buôn may bán đắt" đắc tài, đắc lộc.

Với những người làm công ăn lương sẽ hoàn thành xuất sắc dự án của mình. Đặc biệt những người làm về bất động sản, điền sản lại càng thuận phát, được đối tác tín nhiệm. 

Từ đó mà doanh thu ngày này tăng bội phần, tiếp đến thời gian tới vẫn đón nhận được sự che chở cũng như nâng bước từ cấp trên nên rất có thể bản mệnh chạm tới vị trí mới.

Từ ngày thứ Hai đầu tuần (14/11), 3 con giáp bỗng dưng thăng tiến công danh sự nghiệp, tài lộc chất như núi, gặp được người trong mộng - Ảnh 1
Tuổi Hợi đón nhận cơ hội đổi đời, tiền bạc về nhanh như thác đổ nhờ có Thiên Tài trợ mệnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết sống vì người khác, nên được mọi người hết mực yêu thương, luôn dành cho tuổi Hợi những điều tốt đẹp. So với những con giáp khác, tuổi Mùi là con giáp được trời ban nhiều phước lành bởi họ có tính cách tuyệt vời. Cuộc sống Mùi vẫn rất phẳng phiu và ấm êm, đặc biệt quan trọng là rất giàu sang.

Trong cuộc sống, người tuổi Mùi dù có nhiều của cải nhưng vẫn biết sống tiết kiệm, luôn đề cao tinh thần cố gắng và chăm chỉ, chi tiêu có kế hoạch. Họ tâm niệm, của cải làm ra nhưng phải biết giữ thì cuộc sống mới thăng hoa lâu dài, bền vững. Nhờ vậy mà càng về hậu vận tuổi Hợi lại là con giáp có cuộc sống viên mãn nhất.

Tử vi học có nói, bước vào thứ hai đầu tuần này, tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực, mọi kế hoạch dự tính đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng thao tác càng thành công xuất sắc. 

Từ ngày thứ Hai đầu tuần (14/11), 3 con giáp bỗng dưng thăng tiến công danh sự nghiệp, tài lộc chất như núi, gặp được người trong mộng - Ảnh 2
Cuộc sống Mùi vẫn rất phẳng phiu và ấm êm, đặc biệt quan trọng là rất giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Người tuổi Thân thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng con giáp này biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Tử vi thứ hai tuần này cho biết, Thân cũng được cát tinh chiếu mệnh nên vô cùng êm ả. Cuộc sống của Thân đi vào quỹ đạo, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Thân sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Thời gian này, tài chính, tài lộc của bạn được cải thiện rất nhiều. Mọi ấp ủ, ý tưởng trong công việc nếu thực hiện đều có khả năng thành công rất cao.

Từ ngày thứ Hai đầu tuần (14/11), 3 con giáp bỗng dưng thăng tiến công danh sự nghiệp, tài lộc chất như núi, gặp được người trong mộng - Ảnh 3
Tử vi thứ hai tuần này cho biết, Thân cũng được cát tinh chiếu mệnh nên vô cùng êm ả. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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