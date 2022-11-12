Đúng tuần mới (14/11 - 20/11), Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp này, công việc ngày càng như ý, tiền tài lên hương

Bản mệnh Dậu vốn giàu năng lực, nhanh nhạy ứng biến chính vì thế mà hiệu quả công việc tăng nhanh chóng, cơ hội vàng ngọc mau chóng xuất hiện. Nếu nắm bắt được thời điểm này, bạn chắc chắn gặt hái được thành công đáng kể, tài lộc ùn ùn kéo về túi.

Tuổi Dậu cũng là một trong những con giáp phát tài trong tuần mới. Theo tử vi 12 con giáp, được Thần Tài rót lộc tuổi Dậu làm ăn phát đạt, có cơ hội gặp được quý nhân nâng bước, đạt được bước tiến đột phá trong sự nghiệp.

Người tuổi Tý là con giáp ngay thẳng, thật thà, sống chân thành với mọi người. Tuy nhiên, cũng vì tính cách này mà họ dễ làm mất lòng người khác, ảnh hưởng đến các mối quan hệ của họ.

Đây là giai đoạn vượng nhân duyên nên nếu các cặp đôi có ý định về chung một nhà thì hãy tính toán và thưa chuyện với phụ huynh càng sớm càng tốt, họ sẽ tác thành cho hai bạn.

Tuần mới, người tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải nên sự nghiệp của họ dần khởi sắc, mọi điều tốt lành đến cửa. Những dự định, kế hoạch của họ được triển khai. Người làm kinh doanh gặp gỡ thêm nhiều đối tác, có quý nhân giúp đỡ.

Người tuổi này kiếm được nhiều tiền nhưng cũng nên chú ý chi tiêu tiết kiệm, chớ nên vung tay quá trán.

Tuần mới, người tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người bạn thuộc Tuổi Hợi thích nhất là làm bất cứ điều gì họ muốn, dù là trong công việc hay trong cuộc sống, thư giãn là lựa chọn tốt nhất. Hợi nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, sử dụng sức mình đúng hướng, qua đây có thể thấy con giáp lợn rất thông minh.

Tuổi Hợi đôi khi lười biếng nhưng chỉ khi họ ham mê họ sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp thì họ sẽ tiếp tục bứt phá về bản thân, và với sự nâng cao năng lực thì cuộc sống của họ sẽ tiếp tục giàu có. Khi sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, họ sẽ tận hưởng cuộc sống chất lượng cao. Tuần mới, mọi điều họ muốn sẽ thành hiện thực. Sau khi làm việc chăm chỉ và cống hiến, người tuổi Hợi sẽ có nhiều tiền bạc, sự nghiệp hanh thông.

Tuần mới, mọi điều Hợi muốn sẽ thành hiện thực. Ảnh minh họa: Internet

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