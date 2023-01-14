Từ ngày Tết Ông Táo trở đi, 3 con giáp trúng số độc đắc, hầu bao rủng rỉnh, cơ may làm ăn trong tay, vận trình xuôi chèo mát mái, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 14/01/2023 14:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Từ ngày Tết Ông Táo trở đi, 3 con giáp trúng số độc đắc, hầu bao rủng rỉnh, cơ may làm ăn trong tay, vận trình xuôi chèo mát mái, phát tài phát lộc - Ảnh 1

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền hòa, thích cuộc sống tự do, yên bình. Họ điềm đạm, hòa đồng với những người xung quanh và dường như không bao giờ nổi nóng. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nhanh nhạy, thức thời. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không đứng yên tại chỗ.

Con giáp tuổi Mão làm việc chăm chỉ, làm việc hăng say. Tinh thần chịu đựng gian khổ đã mở đường cho những thành công của họ. Từ ngày Tết Ông Táo trở đi, người tuổi Mão có tài vận khởi sắc. Họ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu, lại được quý nhân phù trợ, trao cho cơ hội tỏa sáng.

Con giáp này nhanh nhạy chớp thời cơ, họ đang đi đúng hướng trong công việc. Thời gian tới, con giáp này có tài lộc vượng phát, giải tỏa được nhiều áp lực, hầu bao rủng rỉnh, không còn lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần thường sôi nổi, giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Trong công việc, con giáp này rất quyết đoán, nói được làm được. Đôi khi, họ cũng tỏ ra đa nghi, không tin tưởng vào những người ở xung quanh mình.

Con giáp tuổi này tính tình khá khảng khái, đôi khi nói những lời khó nghe. Muốn thành công trong sự nghiệp, họ cần khéo léo hơn trong giao tiếp.

Từ ngày Tết Ông Táo trở đi, vận may của con giáp tuổi Dần sẽ tăng lên gấp bội. Tâm lý của họ thay đổi một cách tích cực. Họ tự tin hơn trước và chủ động tìm kiếm các cơ hội phù hợp với mình. Người tuổi này thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng áp lực tốt.

Dù gặp áp lực, con giáp tuổi Dần cũng không để mình vướng bận. Tài lộc của người tuổi Dần càng ngày càng khởi sắc, dễ gặp quý nhân. Ngoài tiền lương, họ cũng kiếm thêm tiền nhờ buôn bán thêm hoặc nghề tay trái nên tổng thu nhập không tồi.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có đầu óc linh hoạt, khả năng thích ứng cao, tư duy nhanh nhạy. Vì vậy, họ dễ dàng giành được cơ hội phù hợp với bản thân. Con giáp này giỏi giao tiếp, có thể làm bạn với mọi người. Vì vậy, khi khó khăn, họ có quý nhân phù trợ. Người tuổi Tỵ biết đối nhân xử thế, biết đền ơn đáp nghĩa nên được lòng mọi người.

Từ ngày Tết Ông Táo trở đi, người tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, nhanh nhạy chớp thời cơ. Họ có cơ hội hợp tác làm ăn, dự án công việc để thể hiện bản thân. Nhờ làm việc chăm chỉ, tập trung, có trách nhiệm, người tuổi này đạt thành tích tốt, được đồng nghiệp, cấp trên công nhận.

Nhờ quý nhân giúp đỡ, con giáp này có thêm nhiều cách kiếm tiền. Người tuổi này toàn tâm toàn ý với công việc, có thu nhập rủng rỉnh, chẳng lo nghèo túng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp hợp mệnh Thần Tài, nhận lì xì khủng, vận mệnh đỏ rực, hạnh phúc mỹ mãn

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp hợp mệnh Thần Tài, nhận lì xì khủng, vận mệnh đỏ rực, hạnh phúc mỹ mãn

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 43 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc