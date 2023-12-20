Từ ngày mai, thứ Năm (21/12): 3 con giáp tiền tài bủa vây, đổi đời ngoạn mục, làm ăn khấm khá, kinh doanh vượng phát

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 23:25

Theo tử vi 12 con giáp thứ Năm ngày 21/12/2023, 3 tuổi sau lắm tiền nhiều của, vượng phát phú quý, may mắn ngập lối đi.

Tuổi Dậu 

Thời gian này, tuổi Dậu thông minh nhưng khi chọn lựa đối tác làm ăn thì cần phải có con mắt tinh tường. Những ai đang chần chừ nhát gan không dám làm ăn lớn thì sẽ đánh mất cơ hội, trời cho lộc mà ngại thì để người khác hưởng.

Trên phương diện tiền bạc, tuổi Dậu dễ gặp xui xẻo. Con giáp này đừng chơi bời hay đầu tư bốc đồng kẻo có kẻ phá đám, ném đá giấu tay hại bản mệnh. Bản mệnh mất tiền vì tin người hoặc sơ suất, ai muốn vay tiền thì đừng cho vay kẻo mất cả tình lẫn tiền.

Từ ngày mai, thứ Năm (21/12): 3 con giáp tiền tài bủa vây, đổi đời ngoạn mục, làm ăn khấm khá, kinh doanh vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Từ ngày mai, thứ Năm (21/12): 3 con giáp tiền tài bủa vây, đổi đời ngoạn mục, làm ăn khấm khá, kinh doanh vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Rắn là biểu tượng của trí tuệ và linh hoạt, và từ ngày mai, người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những đặc tính này. Trong công việc, họ sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của mình, giành được sự tin tưởng và công nhận từ lãnh đạo.

Trong đầu tư tài chính, tuổi Tỵ sẽ có trí tuệ và cái nhìn sắc sảo hơn, nắm bắt được nhiều cơ hội kiếm tiền. Đồng thời, sự hỗ trợ của quý nhân cũng sẽ giúp họ thành công hơn trong công việc và tài vận. Nói chung, tuổi Tỵ sẽ bắt đầu gặp may mắn từ ngày mai, với sự hỗ trợ của quý nhân, việc kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tóm lại, từ ngày mai, tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ sẽ gặp may mắn, được quý nhân phù trợ, việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là những con giáp khác sẽ không gặp may mắn, chỉ là từ ngày mai, 3 con giáp này sẽ may mắn hơn. Mỗi người đều có vận may và cơ hội của riêng mình, chỉ cần nắm bắt cơ hội, nỗ lực phấn đấu, vận may sẽ tự nhiên tới gõ cửa.

Từ ngày mai, thứ Năm (21/12): 3 con giáp tiền tài bủa vây, đổi đời ngoạn mục, làm ăn khấm khá, kinh doanh vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12), 3 con giáp sau đi tới đâu lộc theo tới đó, tiền tài lai láng, an nhàn hưởng phúc.

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