Từ ngày mai, thứ Bảy (30/12), 3 con giáp tiền tỷ trong tay, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuối tháng tậu nhà mua xe

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 22:05

Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây vận trình hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào, tình duyên cũng viên mãn vẹn toàn.

Tuổi Thân 

Tuổi Thân có thể cảm thấy hơi mệt mỏi vì công việc bận rộn. Nếu mọi việc không quá gấp gáp, bản mệnh nên dành cho mình một ngày để nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng.

Quan hệ xã giao của tuổi Thân cũng không mấy thuận lợi, bởi bản mệnh thường chủ động tách mình ra khỏi đám đông. Con giáp này không cần phải bắt mình làm việc mình không thích, song trong tương lai, bản mệnh nên cố gắng hòa đồng hơn vì điều đó có ích cho sự nghiệp.

Từ ngày mai, thứ Bảy (30/12), 3 con giáp tiền tỷ trong tay, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuối tháng tậu nhà mua xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Từ ngày mai, thứ Bảy (30/12), 3 con giáp tiền tỷ trong tay, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuối tháng tậu nhà mua xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Sửu thường là người thực tế và chăm chỉ. Dù công việc khó khăn đến mấy, họ vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày cuối cùng năm 2023, vận trình của con giáp này sẽ bất ngờ đảo chiều theo hướng tích cực, đặc biệt là trong công việc. 

Cách làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ của người tuổi Sửu sẽ được đền đáp bằng sự đánh giá cao của cấp trên và cơ hội thăng chức tăng lương. Tuy nhiên, con giáp này cần sắp xếp thời gian hợp lý, không nên làm việc quá sức và duy trì sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Với tuổi Sửu độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để họ mở rộng vòng tròn bạn bè và bước chân vào một mối quan hệ ổn định, bền chặt hơn.

Từ ngày mai, thứ Bảy (30/12), 3 con giáp tiền tỷ trong tay, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuối tháng tậu nhà mua xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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