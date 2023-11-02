Từ ngày mai 3/11 đến hết 30/11: 3 con giáp có thu nhập cao, tiền nhiều như nước, thăng tiến nhanh trong sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 20:33

Từ ngày mai 3/11 đến hết 30/11, 3 con giáp sau có vận may tài chính, túi tiền không ngừng tăng lên, tậu nhà tậu xe dễ như trở bàn tay.

Tuổi Tý 

Từ ngày mai 3/11 đến hết 30/11, tuổi Tý có thể tiếp cận các cơ hội học hành, đi lại nhờ may mắn hoặc sự giúp đỡ của những người quen biết. Con giáp này bớt đi những giây phút ngồi một mình u buồn vì lúc này cuộc sống đang rất bận rộn.

Tuy nhiên, có thể ai đó làm lộ những bí mật của bản mệnh đã từng giấu kín từ lâu. Đừng vội vàng tức giận và nói những lời không hay gây tổn thương cho người khác bản mệnh.

Những vấn đề nhỏ về sức khỏe có thể làm phiền tuổi Tý, khiến bản mệnh uể oải, mệt mỏi đôi chút. Con giáp này cũng cần chú ý đến những vấn đề tiềm ẩn trong các mối quan hệ và giải quyết chúng phù hợp.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Từ ngày mai 3/11 đến hết 30/11: 3 con giáp có thu nhập cao, tiền nhiều như nước, thăng tiến nhanh trong sự nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi có bề ngoài hiền lành, tốt bụng. Bên ngoài trông có vẻ bình thường nhưng con giáp này lại là người thông minh, lanh lợi, mạnh mẽ, có khả năng lãnh đạo. Trước đây, tuổi Hợi có thể gặp nhiều khó khăn, công việc không được như ý muốn. Từ ngày mai 3/11 đến hết 30/11, con giáp này bứt phá mạnh mẽ. Nhờ sự trợ giúp của quý nhân nên bản mệnh có thể thăng tiến mạnh mẽ.

Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Hợi tập trung phát triển sự nghiệp. Trong năm, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, sự sáng tạo của mình. Bản mệnh cũng đối mặt với một số thách thức mới. Điều này giúp tuổi Hợi học hỏi được nhiều điều và tiến bộ nhanh hơn. Sang năm mới, tuổi Hợi có vận may tài chính, túi tiền không ngừng tăng lên.

Từ ngày mai 3/11 đến hết 30/11: 3 con giáp có thu nhập cao, tiền nhiều như nước, thăng tiến nhanh trong sự nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Từ ngày mai 3/11 đến hết 30/11, người tuổi Mùi hôm nay rất tỉnh táo, tháo vác công việc.  

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn rất tỉnh táo, luôn nghỉ trước làm sau, hoàn thành tốt kết quả đề ra.  

Tình cảm: Bạn và người yêu có tính cách cực kì hợp nhau,  

Tài lộc: Ổn thoả nguồn tài chính, không sợ thiếu kinh tế trong các việc cần thiết. 

Sức khoẻ: Luôn để bản thân trong trạng thái tỉnh, năng lượng luôn luôn tích cực. 

Từ ngày mai 3/11 đến hết 30/11: 3 con giáp có thu nhập cao, tiền nhiều như nước, thăng tiến nhanh trong sự nghiệp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày 3/11 và 5/11: 3 con giáp tình cảm thăng hoa, sự nghiệp khởi sắc, đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng

Đúng 2 ngày 3/11 và 5/11: 3 con giáp tình cảm thăng hoa, sự nghiệp khởi sắc, đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng

Đúng 2 ngày 3/11 và 5/11/2023, 3 con giáp sau tài lộc hanh thông, tiền trong túi luôn dư dả, gặp thời chuyển mình giàu có.

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