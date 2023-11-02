Từ ngày mai 3/11 đến hết 30/11: 3 con giáp có thu nhập cao, tiền nhiều như nước, thăng tiến nhanh trong sự nghiệp

Từ ngày mai 3/11 đến hết 30/11, tuổi Tý có thể tiếp cận các cơ hội học hành, đi lại nhờ may mắn hoặc sự giúp đỡ của những người quen biết. Con giáp này bớt đi những giây phút ngồi một mình u buồn vì lúc này cuộc sống đang rất bận rộn.

Những vấn đề nhỏ về sức khỏe có thể làm phiền tuổi Tý, khiến bản mệnh uể oải, mệt mỏi đôi chút. Con giáp này cũng cần chú ý đến những vấn đề tiềm ẩn trong các mối quan hệ và giải quyết chúng phù hợp.

Tuy nhiên, có thể ai đó làm lộ những bí mật của bản mệnh đã từng giấu kín từ lâu. Đừng vội vàng tức giận và nói những lời không hay gây tổn thương cho người khác bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có bề ngoài hiền lành, tốt bụng. Bên ngoài trông có vẻ bình thường nhưng con giáp này lại là người thông minh, lanh lợi, mạnh mẽ, có khả năng lãnh đạo. Trước đây, tuổi Hợi có thể gặp nhiều khó khăn, công việc không được như ý muốn. Từ ngày mai 3/11 đến hết 30/11, con giáp này bứt phá mạnh mẽ. Nhờ sự trợ giúp của quý nhân nên bản mệnh có thể thăng tiến mạnh mẽ.

Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Hợi tập trung phát triển sự nghiệp. Trong năm, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, sự sáng tạo của mình. Bản mệnh cũng đối mặt với một số thách thức mới. Điều này giúp tuổi Hợi học hỏi được nhiều điều và tiến bộ nhanh hơn. Sang năm mới, tuổi Hợi có vận may tài chính, túi tiền không ngừng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ ngày mai 3/11 đến hết 30/11, người tuổi Mùi hôm nay rất tỉnh táo, tháo vác công việc.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn rất tỉnh táo, luôn nghỉ trước làm sau, hoàn thành tốt kết quả đề ra.

Tình cảm: Bạn và người yêu có tính cách cực kì hợp nhau,

Tài lộc: Ổn thoả nguồn tài chính, không sợ thiếu kinh tế trong các việc cần thiết.

Sức khoẻ: Luôn để bản thân trong trạng thái tỉnh, năng lượng luôn luôn tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.