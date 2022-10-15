Từ ngày mai (16/10), Thần Tài dự đoán 3 con giáp này có thu nhập khủng, dự kiến cả nhà sẽ được no đủ, nằm duỗi mà ăn, cơ hội thoát nghèo, giàu kếch xù

Đây là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Mão. Con giáp này có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Sửu phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Mão là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, Mão là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Từ ngày mai (16/10), cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Cũng bởi bạn luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra nói vào làm lung lay ý chí.

Những người cầm tinh con Rồng là người hiểu biết. Họ biết phân biệt đúng sai, biết đối nhân xử thế. Họ sống nhân nghĩa, cư xử phải đạo và sống chan hòa với tất cả mọi người.

Vận trình tình cảm của Mão sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Mão và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Người tuổi này ham học hỏi, không ngại thay đổi để ngày một tiến bộ. Họ có nhiều kinh nghiệm sống và nhãn quan tinh tường.

Từ ngày mai (16/10), con giáp này có nhiều cơ hội để làm ăn phát tai, giàu lên nhanh chóng. Với năng lực và tầm nhìn vượt trội, họ có thể tạo ra những bước ngoặt trong sự nghiệp. Với người làm công ăn lương thì sự thay đổi nhân sự trong công ty cũng tạo cho họ cơ may thăng tiến.

Thìn bước vào vận trình hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã được mùa hết. Nhờ làm việc có tài, có tâm, họ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên, tận hưởng cuộc sống viên mãn. Con giáp này sẽ bước vào giai đoạn ổn định và bứt phá, thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc.

Tuổi Mùi

Từ ngày mai (16/10) tuổi Mùi sẽ gặp những lúc hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Vậy nên dù hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ cơ hội mà số mệnh ban tặng, bởi may mắn không đến với người chỉ biết ngồi im chờ đợi.

Những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Tuổi Mùi vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng. Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp bạn thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình.

Trong công việc, những người tuổi này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm