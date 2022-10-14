2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), thoát nghèo đổi đời giàu sang, 3 con giáp tháng 9 phát tài, tháng 10 thành đại gia, Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc 'đổ ập' vào nhà

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 21:15

Tử vi 12 con giáp cho hay, 2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), 3 con giáp may mắn không ai bằng, cuộc sống có thời đổi khác.

Tuổi Tỵ

2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), người tuổi Tỵ đón nhận những cơ hội mới trong sự nghiệp. Con giáp này hoặc là chuyển việc hoặc là được điều chuyển lên vị trí cao hơn, hơn nữa do có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đón nhân vô số tin vui trong cuộc sống.

Khi sự nghiệp đã ổn định, người tuổi Tỵ dưới sự giúp đỡ của quý nhân sẽ có rất nhiều cách thức khác nhau để kiếm tiền, do đó số tiền tích lũy ngày một dày thêm.

2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), thoát nghèo đổi đời giàu sang, 3 con giáp tháng 9 phát tài, tháng 10 thành đại gia, Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc 'đổ ập' vào nhà - Ảnh 1
Con giáp Tỵ vận may liên tiếp. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, khi mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi, làm bất cứ việc gì cũng ra tiền, cộng thêm những may mắn trong thời gian trước nên người tuổi Tỵ có thể tận hưởng một cuộc sống vô tư vô lo, không phải đau đầu về cơm áo gạo tiền nữa.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ là con giáp may mắn trong danh sách này. Con đường tài vận rộng mở thênh thang, sự nghiệp thăng tiến vững chắc, có quý nhân giúp đỡ, mưa thuận gió hòa, vận may tăng vọt.

Khoảng thời gian này, người tuổi Dần sẽ gặt hái mọi may mắn. Khả năng của họ cũng được phát huy, họ gặp nhiều cơ hội có thể chứng minh năng lực của bản thân.

2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), thoát nghèo đổi đời giàu sang, 3 con giáp tháng 9 phát tài, tháng 10 thành đại gia, Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc 'đổ ập' vào nhà - Ảnh 2
Dần vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ít nhất cuộc sống vào những tháng cuối cùng của năm 2022 có nhiều biến động tích cực, nợ nần có thể được trang trải ổn thỏa, bên cạnh đó họ còn tìm được cơ hội thăng hoa trước khi bước sang năm mới 2023.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để gặt hái được nhiều thành công, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc đủ đầy.

Trong số những con giáp, tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng và tâm niệm rằng, cuộc sống sướng khổ đều nằm trong bàn tay mình, có làm thì mới có ăn. Vì vậy, tuổi Sửu không bao giờ ngồi chờ thời mà luôn tự mình vươn lên trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, 2 ngày cuối tuần này (15/10 - 16/10), tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trước khi bước sang năm 2022, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, những năm về sau mức độ giàu có tăng theo cấp số nhân.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Đúng 4 giờ chiều nay (14/10), 3 tuổi có cơ hội nhận lộc công danh - tài - tình - tiền thăng hoa như ý, cuộc sống đại phát đại tài.

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