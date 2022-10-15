Đúng 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), 3 con giáp giàu sang phát tài, Thần Tài bám gót, TRÚNG QUẢ SIÊU LỚN, tiền tiêu không hết khiến thiên hạ phát hờn

Khi Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ở Ngọ là một tín hiệu tích cực lớn, những nỗ lực mà người tuổi Ngọ đã bỏ qua thời gian qua sẽ nhận được hồi báo xứng đáng, chẳng hạn như công việc thì được thăng chức tăng lương, nếu làm ăn kinh doanh thì bắt đầu có lợi nhuận tăng tiến…

Vận khí của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc hơn, kiếm tiền thuận lợi, được mọi người ghi nhận công sức và tôn trọng xứng đáng. Đây là một bước tiền đề quan trọng để họ có cơ hội “thoát nghèo”, thậm chí khởi sự giàu to.

Người tuổi Ngọ càng trải qua thất bại thì lại càng giỏi trau dồi khả năng của mình, rèn luyện thêm ý chí và tích lũy những trải nghiệm. Nhờ vậy, họ hiểu sâu hơn về mọi thứ, vun đắp cho mình kinh nghiệm quý báu để phát triển sau này.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng người tuổi Tuất thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Họ có ước mơ, hoài bão, muốn gây dựng cuộc sống sung túc, đủ đầy. Con giáp này cũng rất tốt bụng, lương thiện. Họ đi đâu cũng có người yêu mến, giúp đỡ.

Đúng 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), con giáp này bước vào giai đoạn vượng phát. Khi đó, sự nghiệp của họ sẽ phát triển rực rỡ hơn, công dành thanh toại. Nếu tuổi Tuất tiếp tục nỗ lực, cố gắng thì nền tảng kinh tế, vị thế trong sự nghiệp của họ sẽ ngày càng được nâng cao.

Con giáp Tuất vận may khó cản. Ảnh minh họa: Internet

Tuất đa phần đều hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Con giáp này là con giáp bao dung, rộng lượng và hay giúp đỡ người khác. Chính vì vậy mà càng về sau, cuộc sống của người tuổi này thường hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Đúng 2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), vận quý nhân của những người tuổi Tỵ vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui. Tỵ hãy nắm bắt cơ hội tốt, cuộc đời sẽ thật sự sang trang mới, cuộc sống sẽ vô cùng tuyệt vời mỹ mãn.

Tỵ là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, Tỵ là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Tỵ bị hung tinh tác động nên nhiều người gặp rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp.

2 ngày cuối tuần (15/10 - 16/10) là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Tỵ. Con giáp này có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Tỵ phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Vận trình tình cảm của Tỵ sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Tỵ và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm