Từ ngày mai (07/03/2023): 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, vượt Vũ Long Môn, cuộc sống đổi mới, tăng DANH, tiến LỘC

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 17:26

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 7/4/2023 hôm nay dự báo các con giáp sau tăng tiến công danh và tài lộc, nhận nhiều may mắn thịnh vượng về tiền bạc, tài lộc.

TUỔI SỬU

Tháng 4 dương lịch 2023 là thời điểm vận may sáng sủa, rộng mở đối với người tuổi Sửu. Những kế hoạch, dự định đang trì trệ ở thời điểm hiện tại sẽ có thể gặt được những thành tựu ban đầu vào thời gian này. Với năng lực xử lý thiên bẩm và đức tính kiên trì, người tuổi Sửu có thể bứt phá vượt qua mọi rào cản mà không sợ trầy vi tróc vẩy.

Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Sửu trong tháng mới là hãy có kế hoạch dài hạn, chuẩn bị chu đáo trước mọi tình huống phát sinh trong đầu tư, kinh doanh để tránh rủi ro bất ngờ.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu với bản tính chân thành sẽ may mắn được nửa kia thấu hiểu, cảm thông và yêu thương trong thời gian tới.

Từ ngày mai (07/03/2023): 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, vượt Vũ Long Môn, cuộc sống đổi mới, tăng DANH, tiến LỘC - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TÝ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 7/4/2023 hôm nay, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Tý nhận được sự hậu thuẫn tối đa từ cấp trên và đồng nghiệp để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Vị trí của bản mệnh trong tập thể ngày càng được khẳng định.

Đây cũng là thời điểm tuổi Tý có thể mở rộng các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm các cơ hội phát triển phù hợp. Vận trình tài lộc trong ngày phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh của bản mệnh, nếu dám nghĩ dám làm, dám chịu khổ thì có thể sẽ có những thu hoạch bất ngờ.

Trên phương diện tình cảm, mâu thuẫn lứa đôi có xu hướng nghiêm trọng và căng thẳng hơn. Cả hai đều cần ngồi lại trao đổi và giải quyết rõ ràng với nhau. Mối quan hệ này có thể đi tiếp được hay không phụ thuộc vào thái độ của cả hai, đừng đổ lỗi cho đối phương.

Từ ngày mai (07/03/2023): 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, vượt Vũ Long Môn, cuộc sống đổi mới, tăng DANH, tiến LỘC - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÃO 

Xem tử vi miễn phí ngày 7/4/2023, được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Mão có một ngày thứ 6 làm gì cũng dễ dàng đạt được kết quả như ý. Nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt, con giáp này chỉ cần nhanh chóng nắm bắt được. Nếu bạn đã kế hoạch phát triển sự nghiệp thì hãy bắt tay vào làm luôn ngay từ hôm nay. 

Phương diện tài lộc trong ngày cũng không có gì để phàn nàn. Con giáp này hào phóng, rộng rãi với mọi người nhưng điều này không khiến tiền bạc hư hao, trái lại nó còn đem về cho bạn những mối làm ăn tốt đẹp. Tài chính nhờ vậy cũng ngày càng dồi dào, hưng vượng.

Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc nên sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm. Trong ngày này bạn nên hạn chế bia rượu, nhớ ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ khoa học. Bên cạnh đó Mão cũng cần chăm chỉ, siêng năng tập thể dục thể thao để cải thiện thể chất.

Từ ngày mai (07/03/2023): 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, vượt Vũ Long Môn, cuộc sống đổi mới, tăng DANH, tiến LỘC - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Được Thần Phật che chở nên 4 con giáp này luôn có một cuộc sống bình an, phú quý giàu sang và thăng tiến trong công việc, không phải lo lắng về tài chính

Được Thần Phật che chở nên 4 con giáp này luôn có một cuộc sống bình an, phú quý giàu sang và thăng tiến trong công việc, không phải lo lắng về tài chính

Nhờ đức tính tử tế, hiền lành và giúp đỡ mọi người nên 4 con giáp này luôn được Đức Phật bảo hộ, lỡ có gặp chuyện gì khó khăn trở ngại cũng vượt qua dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 12 con giáp ngày 7/4/2023

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số