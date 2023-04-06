Từ ngày mai (07/03/2023): 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, vượt Vũ Long Môn, cuộc sống đổi mới, tăng DANH, tiến LỘC

Tháng 4 dương lịch 2023 là thời điểm vận may sáng sủa, rộng mở đối với người tuổi Sửu. Những kế hoạch, dự định đang trì trệ ở thời điểm hiện tại sẽ có thể gặt được những thành tựu ban đầu vào thời gian này. Với năng lực xử lý thiên bẩm và đức tính kiên trì, người tuổi Sửu có thể bứt phá vượt qua mọi rào cản mà không sợ trầy vi tróc vẩy.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu với bản tính chân thành sẽ may mắn được nửa kia thấu hiểu, cảm thông và yêu thương trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Sửu trong tháng mới là hãy có kế hoạch dài hạn, chuẩn bị chu đáo trước mọi tình huống phát sinh trong đầu tư, kinh doanh để tránh rủi ro bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TÝ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 7/4/2023 hôm nay, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Tý nhận được sự hậu thuẫn tối đa từ cấp trên và đồng nghiệp để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Vị trí của bản mệnh trong tập thể ngày càng được khẳng định.

Đây cũng là thời điểm tuổi Tý có thể mở rộng các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm các cơ hội phát triển phù hợp. Vận trình tài lộc trong ngày phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh của bản mệnh, nếu dám nghĩ dám làm, dám chịu khổ thì có thể sẽ có những thu hoạch bất ngờ.

Trên phương diện tình cảm, mâu thuẫn lứa đôi có xu hướng nghiêm trọng và căng thẳng hơn. Cả hai đều cần ngồi lại trao đổi và giải quyết rõ ràng với nhau. Mối quan hệ này có thể đi tiếp được hay không phụ thuộc vào thái độ của cả hai, đừng đổ lỗi cho đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÃO

Xem tử vi miễn phí ngày 7/4/2023, được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Mão có một ngày thứ 6 làm gì cũng dễ dàng đạt được kết quả như ý. Nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt, con giáp này chỉ cần nhanh chóng nắm bắt được. Nếu bạn đã kế hoạch phát triển sự nghiệp thì hãy bắt tay vào làm luôn ngay từ hôm nay.

Phương diện tài lộc trong ngày cũng không có gì để phàn nàn. Con giáp này hào phóng, rộng rãi với mọi người nhưng điều này không khiến tiền bạc hư hao, trái lại nó còn đem về cho bạn những mối làm ăn tốt đẹp. Tài chính nhờ vậy cũng ngày càng dồi dào, hưng vượng.

Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc nên sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm. Trong ngày này bạn nên hạn chế bia rượu, nhớ ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ khoa học. Bên cạnh đó Mão cũng cần chăm chỉ, siêng năng tập thể dục thể thao để cải thiện thể chất.

Ảnh minh họa: Internet

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