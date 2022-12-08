Từ ngày 9/12 đến ngày 24/12, Ngọc Hoàng ban phát vận may, sự nghiệp thăng tiến, vận trình êm xuôi, tài lộc cứ thế đổ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 22:24

Trong thời gian này, 3 con giáp dưới đây sẽ đón vận may rợp trời, làm việc gì cũng suôn sẻ.

Tuổi Mão

Cuối cùng xin được chúc mừng cho con giáp tuổi Mão, đón nhận bước ngoặt mới trong cuộc đời, chấm dứt quãng đời độc thân. Ngày này có sự xuất hiện se duyên từ "ông Tơ - bà Nguyệt", hai bạn gật đầu đồng ý bước đến hạnh phúc trăm năm. 

Phương diện công việc nhờ được Lục Hợp kết hợp với Tam Hội nâng đỡ mà bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt, giải quyết vấn đề gọn ghẽ trong nháy mắt, có vẻ như cấp trên rất hài lòng với bạn. 

Tình cảm thắm nồng giữa các thành viên trong gia đình, mọi thành viên trở nên hài hòa. Chịu lắng nghe khó khăn, khúc mắc và cùng đi tìm hướng giải quyết phù hợp. 

Từ ngày 9/12 đến ngày 24/12, Ngọc Hoàng ban phát vận may, sự nghiệp thăng tiến, vận trình êm xuôi, tài lộc cứ thế đổ vào nhà - Ảnh 1
Phương diện công việc nhờ được Lục Hợp kết hợp với Tam Hội nâng đỡ mà tuổi Mão nhanh nhạy nắm bắt cơ hội cho mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dự báo thời gian tới của con giáp tuổi Tuất sẽ thấy tài vận của mình tăng lên đáng kể. Vận may của bạn cả về tình duyên lẫn tiền bạc đều không ngừng phát triển và đẩy mạnh. Bằng sự thông minh và cần cù của mình, bạn gặt hái được nhiều thành công, chớp lấy cơ hội và mở ra một giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp của mình.

Bên cạnh đó, đây cũng là tháng có nhiều bước ngoặt trong chuyện tình cảm của bạn. Nam, nữ độc thân gặp được ý trung nhân, những ai đã có đôi có cặp thì tình duyên ổn định, gia đạo hạnh phúc.

Từ ngày 9/12 đến ngày 24/12, Ngọc Hoàng ban phát vận may, sự nghiệp thăng tiến, vận trình êm xuôi, tài lộc cứ thế đổ vào nhà - Ảnh 2
Dự báo thời gian tới của con giáp tuổi Tuất sẽ thấy tài vận của mình tăng lên đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi can đảm phi thường, luôn có động lực hướng về phía trước. Cho dù có gặp khó khăn trong kinh doanh thì Mùi cũng vẫn kiên trì mục tiêu đã định, không từ bỏ, buông xuôi mà chủ động tìm cách thoát ra.

Mùi nhận được sự giúp đỡ của nhiều bạn bè, người thân nhưng không có tính dựa dẫm, ỉ lại. Bản mệnh nhanh chóng học hỏi những kỹ năng thực sự hữu ích với bản thân thông qua sự giúp đỡ của người khác.

Điều Mùi học được thực sự hữu ích. Trong thời gian sắp tới Mùi đạt được thành công trong một sớm một chiều. Sự nghiệp phát triển nhanh, mọi việc tiến triển thuận lợi. Nhờ vậy mà Mùi nhanh chóng cải thiện điều kiện kinh tế của mình, sống khấm khá, sung túc hơn.

Từ ngày 9/12 đến ngày 24/12, Ngọc Hoàng ban phát vận may, sự nghiệp thăng tiến, vận trình êm xuôi, tài lộc cứ thế đổ vào nhà - Ảnh 3
Trong thời gian sắp tới Mùi đạt được thành công trong một sớm một chiều. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Qua hết ngày mai (9/12), 3 con giáp tài lộc bung cửa, may mắn chiếu rợp đầu, tiền chảy vào cuồn cuộn, may túi 3 gang mà đựng

Qua hết ngày mai (9/12), 3 con giáp tài lộc bung cửa, may mắn chiếu rợp đầu, tiền chảy vào cuồn cuộn, may túi 3 gang mà đựng

Qua hết ngày mai (9/12), vận may đang tăng dần theo cấp số nhân đối với những con giáp này nên thu nhập của họ tăng lên đáng kể.

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