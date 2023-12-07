Từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch, 3 con giáp may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê, đào hoa chạm đỉnh, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 18:29

Tử vi dự đoán, từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch, 3 con giáp may mắn trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Vận trình vượng phát, bản mệnh thoát ế thành công, sự nghiệp thăng tiến vượt xa ngoài mong đợi.

Tuổi Thìn

Tử vi cho thấy, từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch, người tuổi Thìn vận trình vượng phát, gặp may cả trong sự nghiệp và cuộc sống. Trong công việc, con giáp làm ăn thuận lợi, gặp nhiều cơ hội thăng tiến. Con giáp chỉ cần ngồi một chỗ, các hợp đồng, dự án mới cũng tự tìm đến giúp bạn mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Đồng thời, con giáp may mắn này chứng minh được thực lực của mình với người xung quanh. Cũng trong thời gian này, con giáp may mắn gặp được tình yêu của đời mình, hỷ sự tìm đến tận cửa.

Từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch, 3 con giáp may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê, đào hoa chạm đỉnh, cuộc sống giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch, người tuổi Tý tài vận vây quanh, công danh vượng phát. Nếu bạn là người làm kinh doanh buôn bán, những công việc tiến hành trong giai đoạn này vô cùng suôn sẻ, thành công vang dội.

Con giáp tài lộc bao la, tiều của đầy nhà, thỏa sức chi tiêu. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh đang đi từng bước vững chắc trên con đường phát triển sự nghiệp. Con giáp vì thạo nghề nên được nâng lương, phát thưởng, thậm chí còn được đề bạt lên vị trí cao hơn. Vận đào hoa cũng đến với Tý, con giáp được nhiều người “chú ý” nên thoát ế trong nay mai.

Từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch, 3 con giáp may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê, đào hoa chạm đỉnh, cuộc sống giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tình duyên rực rỡ từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch. Nếu đang đơn phương ai đó, con giáp này đừng do dự mà hãy đi bày tỏ lòng mình ngay đi thôi. Không biết chừng, người ấy cũng “có ý” với bạn thì sao. Còn nếu đã có gia đình, hạnh phúc của hai bạn là niềm ao ước của nhiều người.

Riêng đối với sự nghiệp, Mùi có được những khoản tiền bất ngờ. Những dự án tưởng chừng thất bại bỗng phất lên mạnh mẽ, con giáp tiền bạc rủng rỉnh, chất đầy trong két. Con giáp có thể tài đầu tư để lấy lời. Thời vận đang tới, bạn làm gì cũng thành công.

Từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch, 3 con giáp may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê, đào hoa chạm đỉnh, cuộc sống giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12h trưa mai (22/11/2023): Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết

Đúng 12h trưa mai (22/11/2023): Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết

Tử vi có nói, đúng 12h trưa mai (22/11/2023), những con giáp này có vận may đột ngột tới, làm gì lời đó, tài lộc đầy nhà, có cơ hội thành công gấp đôi so với người khác.

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