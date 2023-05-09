Từ ngày 21/3 - 29/3 âm lịch: Tài lộc chạm nóc, 3 con giáp chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 14:52

Những con giáp sau đây sẽ có cuộc sống đáng mơ ước, tiền tiêu xài không hết, lộc lá đổ đầy nhà từ ngày 21/3 - 29/3 âm lịch.

Tuổi Tuất

Từ ngày 21/3 - 29/3 âm lịch, con giáp tuổi Tuất không những thu nhập chính vững vàng mà thu nhập phụ cũng thực sự khiến cho người khác không khỏi ngưỡng mộ. Tất nhiên vẫn có những chuyện phát sinh bất ngờ nhưng con giáp này đều xuất sắc vượt qua để sở hữu trong tay số tiền khổng lồ.

Bản mệnh cũng sẽ nhận được vô số cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình trong khoảng thời gian này nữa đó. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tuổi Tuất đã gom được cho mình 1 số tiền kha khá luôn rồi đó!

Từ ngày 21/3 - 29/3 âm lịch: Tài lộc chạm nóc, 3 con giáp chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong danh sách những con giáp phát tài từ ngày 21/3 - 29/3 âm lịch không thể không nhắc đến người tuổi Mão. Bản mệnh là con giáp nắm được số tiền lớn trong tay, cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều được lộc trời cho, tiền nhiều tiêu không hết.

Đặc biệt tài vận của tuổi Mão thực sự thăng hoa sẽ mang đến cho con giáp này nhiều cơ may kiếm tiền 1 cách dễ dàng và thuận lợi. "Cờ đến tay ai người đó phất", tuổi Mão hãy cố gắng phát huy hết năng lực của mình để kiếm tiền 1 cách chân chính nhé.

Từ ngày 21/3 - 29/3 âm lịch: Tài lộc chạm nóc, 3 con giáp chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ ngày 21/3 - 29/3 âm lịch, người tuổi Dậu thực sự may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này ngồi không cũng bắt được tiền, được Thần Tài ở bên che chở nên làm gì cũng thuận lợi, dù là tiểu nhân cũng không cản được vận thăng hoa của bản mệnh.

Những chú Gà hay lam hay làm lại có chí lớn, chỉ chờ có thời cơ là sẽ nhanh chóng bắt tay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu của mình. Thực tế đã chứng minh là con giáp này hoàn toàn có thể đạt được những thành công lớn hơn thế nữa khi mà tài lộc cứ ùn ùn đổ về nhà, tuổi Dậu giàu sang vô kể.

Từ ngày 21/3 - 29/3 âm lịch: Tài lộc chạm nóc, 3 con giáp chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Đúng 12 ngày tới (8/5 - 19/5): Top 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng

Đúng 12 ngày tới (8/5 - 19/5): Top 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng

Theo tử vi, đúng 12 ngày tới, những người thuộc 3 con giáp may mắn này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 20/3 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay Tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 34 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề