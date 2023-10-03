Từ ngày 20/8 đến 30/8 âm lịch, 3 con giáp HÀO QUANG SOI CHIẾU, tài vận lên cao, lộc ào ào vào tận cửa, phú quý phát tài

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn luôn rất thông minh, sáng tạo. Họ làm việc gì cũng luôn có trách nhiệm. Năm nay, số lượng quý nhân của con giáp này tăng lên chưa từng thấy.

Từ ngày 20/8 đến 30/8 âm lịch, đúng như dự đoán, con giáp tuổi Thìn có thể được thăng chức và tăng lương. Trong tương lai, sự nhân hậu của họ tiếp tục mang lại nhiều cơ hội thăng tiến. Họ có thể sống những ngày tháng trọn vẹn, vui vẻ, thành công, tạm biệt những khó khăn trong quá khứ. Người tốt sẽ nhận phúc báo, giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Trong 12 con giáp, Tý rất khéo léo, linh hoạt và thông minh. Họ không nói quá nhiều hay phô trương thanh thế nhưng vẫn được người xung quanh đánh giá cao về năng lực. Người tuổi Tý còn chăm chỉ học hỏi, nắm bắt mọi xu hướng của thời đại nên càng có nhiều tiềm năng trong sự nghiệp. Họ không chịu sống trong vùng an toàn của chính mình mà luôn tìm tòi những thành tựu mới.

Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 20/8 đến 30/8 âm lịch, người tuổi Tý có những tín hiệu tích cực trong công việc. Đây là thời điểm con giáp này có vận số tốt, “đánh đâu thắng đấy” nên cần biết chớp thời cơ. Họ có tài kinh doanh vì có thể lên kế hoạch, triển khai ý tưởng 1 cách linh hoạt. Về khoản đầu tư, con giáp này cần chú ý tính toán kỹ lưỡng tránh sai sót và thiệt thân.

Con giáp tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dường như luôn tràn đầy năng lượng, có tính chủ động cao. Bước sang tháng 8 âm lịch, có thể nói vận mệnh của họ sẽ đạt đến đỉnh cao, nhận được may mắn bất ngờ trong cả sự nghiệp và tiền tài.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, từ ngày 20/8 đến 30/8 âm lịch, Thần Tài sẽ mang tiền đến với người tuổi Ngọ. Con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng có thể gia tăng thu nhập nhanh chóng từ cả nguồn thu chính và phụ. Sự quyết tâm và lòng dũng cảm của họ sẽ giúp họ tận dụng tối đa các cơ hội và đạt được thành công. Thời gian này rất thích hợp để tuổi Ngọ xem xét đầu tư, người làm kinh doanh hứa hẹn thu được lợi nhuận bất ngờ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo