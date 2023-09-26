Sau Rằm tháng 8 âm lịch, 2 con giáp có quý nhân phù trợ,  hỷ tín đến gần, cuộc sống khởi sắc, tài vận đi lên 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão rất hiền lành, luôn bình tĩnh, can đảm đối mặt với nhiều việc, không bao giờ tỏ ra nhát gan, rối trí.

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Những ngày trước và sau Tết Trung thu năm nay, con giáp tuổi Mão có nhiều thay đổi tích cực. Nổi bật nhất, tốt nhất chính là họ nhận được nhiều sự trợ giúp của các quý nhân. Nhờ đó, con giáp này có thể nắm bắt được nhiều cơ hội tốt hơn, kinh doanh phát đạt, kiếm được nhiều tiền hơn.

Sau Rằm tháng 8 âm lịch, kinh tế sung túc khiến người tuổi Mão có thể "thở phào", bớt căng thẳng, áp lực, có thể làm chậm lại nhịp sống bận rộn, vất vả của mình. Thời gian tới, con giáp này có không gian phát triển tốt hơn, có thể dồn sức và tâm trí để thực hiện lý tưởng của mình. Bằng cách này, họ sẽ sớm kiếm được bộn tiền.