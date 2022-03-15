Từ ngày 20/03 - 22/03, top 3 con giáp sau được cát tinh Chính Tài chiếu rọi, nguồn tài khí vô cùng hanh thông

Bước sang các ngày 20/03 - 22/03, tuổi Hợi có được trạng thái tinh thần vô cùng tích cực khi mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch của bạn. Thời điểm này rất tốt dành cho những người tuổi Hợi có dự định thúc đẩy kinh doanh của mình hay tham gia vào các lĩnh vực “tay ngang” cũng có thể đạt hiệu quả như trông đợi nhờ có Thiên Tài tương trợ. Nhờ vậy bạn có thể thu được tiền bạc về cho mình nhờ năng lực của chính bản thân.

Chuyện kinh doanh buôn bán tiến triển theo chiều hướng phát đạt. Bạn nên nhân cơ hội này để mở rộng quy mô, tìm thêm các hướng phát triển cho tương lai để nguồn tài khí không ngừng lưu thông.

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc tuổi Tuất vô cùng thịnh trong các ngày 20/03 -22/03. Ảnh minh họa

Được sự hậu thuẫn của Tam Hợp, vận trình tài lộc của tuổi Tuất trong các ngày 20/03 - 22/03 có cơ hội tăng tiến. Nhiều cơ may tài lộc đến nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối cùng với khả năng nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ nên bản mệnh có được những gì mình muốn.

Công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng nhờ có Chính Quan nhập cục. Con giáp này biết mục tiêu phấn đấu của mình và không ngừng chiến đấu để có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra. Bạn cũng có sự hậu thuẫn của những người đồng nghiệp nhiệt tình nên mọi việc vô cùng suôn sẻ.

Tuổi Mão

Trong thời gian từ ngày 20/03 - 22/03, tuổi Mão cũng được điểm danh là một trong ba con giáp gặp nhiều may mắn. Trong đường tài lộc, tuổi Mão có vận may vì thế kiếm tiền và đầu tư cũng có thể vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí nhỏ là họ sẽ có cơ hội thu về khoản lợi nhuận kếch xù, tiền vào như nước, cuồn cuộn không dứt. Nếu nắm bắt được cơ hội này, tuổi Mão có thể tiến nhập hàng ngũ những người giàu có, sống một cuộc sống phú quý giàu sang khiến kẻ khác ước ao.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.