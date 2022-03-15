7 ngày cuối tháng 3, nếu biết nắm bắt cơ hội 3 con giáp này sẽ "một bước lên mây", đổi đời trong vòng một đêm

7 ngày cuối tháng 3, người tuổi Sửu có sự phát triển mạnh mẽ về sự nghiệp. Công việc cũng có chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn. Đặc biệt, thời gian này những người tuổi Sửu có cơ hội đi xa, xuất ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thăng tiến chức vụ. Công việc kinh doanh, buôn bán cũng thuận lợi hơn trước, gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng quy mô.

Đặc biệt với người kinh doanh, buôn bán, 7 ngày cuối tháng 3 hứa hẹn sẽ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những thua lỗ trước đó. Có điều, chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng hóa một lúc kẻo rơi đúng vào thời điểm vận khí xấu mà hao hụt, tiêu tán. Nên thận trọng vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sắp nhận được lộc trời cho. Ảnh minh họa

Người tuổi Tỵ trong những ngày này đón nhận nhiều niềm vui tài lộc. Con giáp có được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc. Thậm chí, con giáp còn có khả năng phát tài nhờ vận may của mình. Tuy nhiên, đây là lộc trời cho nên con giáp hãy dùng tiền vào những việc có ích, chứ đừng tiêu xài hoang phí.

Nhìn chung tình hình tài lộc dồi dào, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán

Tuổi Mão

Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi 7 ngày cuối tháng 3 của người tuổi Mão giúp bản mệnh sẽ có thời gian làm việc vô cùng hiệu quả. Dù thời điểm này bạn có không ít việc cần lo lắng và tính toán nhưng sự bình tĩnh và việc lên kế hoạch trước giúp bạn có thể để lại những dấu ấn công việc tốt.

Với những người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm bạn có thể phải vội vã và bận rộn hơn nhưng đổi lại vận tài lộc rất sáng giúp tinh thần của bạn khá tốt, hào hứng và hi vọng. Vài khoản đầu tư đang có nguy cơ tụt dốc bỗng trở nên biến chuyển tích cực và đem đến cho bạn những cơ hội hợp tác tuyệt vời.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.