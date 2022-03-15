Tử vi thứ Tư 16/3/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi tin vui TÀI LỘC gõ tận cửa, QUÝ NHÂN nối gót theo sau, Thìn - Tỵ rắc rối phát sinh, nên tỉnh táo trước mọi quyết định

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thiên Quan chiếu mệnh, người tuổi Tý sẽ phải đối mặt với không ít hung hiểm trong ngày hôm nay. Những rắc rối cứ liên tiếp tìm đến đòi hỏi bạn phải luôn tỉnh táo, chớ để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Chưa kể kẻ tiểu nhân còn luôn rình rập xung quanh bạn, chỉ chờ khi bạn lộ ra sơ hở là ngay lập tức tìm cách hạ bệ bạn. Hãy thận trọng trong từng hành động của mình ngay lúc này.

Hôm nay công việc của người tuổi Sửu trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn trước khá nhiều. Những nỗ lực của bạn cuối cùng cũng được mọi người ghi nhận và đánh giá cao.

Lại thêm Thực Thần ghé thăm, vận may về tiền bạc sẽ tìm đến với con giáp may mắn này. Hãy nhanh tay nắm bắt những cơ hội kiếm tiền hiếm có này, bạn sẽ chẳng thể ngờ được nguồn lợi thu về lại nhiều đến thế nào đâu.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ khó có được một ngày thứ Tư yên ổn. Họa tiểu nhân cận kề, con giáp này cần hết sức thận trọng kẻo ra rơi vào bẫy của kẻ xấu bụng lúc nào chẳng hay.

May mắn là có Chính Ấn soi đường, con giáp này cũng sẽ sớm tìm ra được câu trả lời mà bấy lâu bản thân vẫn luôn tìm kiếm. Nhờ thế mà bạn như được tiếp thêm sức mạnh, tự tin vào chính bản thân và tiến về phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Được Thiên Ấn ủng hộ, chắc chắn người tuổi Mão có thể đón ngày thứ Tư với nhiều niềm vui và may mắn. Đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp, bạn có thể đón nhận được những thành quả bước đầu sau một khoảng thời gian dài chờ đợi vừa qua.

Chuyện tình cảm lứa đôi ngày càng thêm nồng nàn, ấm áp. Đôi bên hãy nhân cơ hội này có thể phát triển mối quan hệ của mình thêm một nấc thang mới. Đây chính là điều cả hai bạn đã mong chờ bấy lâu.

Tuổi Thìn

Thương Quan giáng mệnh khiến cho vận trình của người tuổi Thìn trong ngày thứ Tư này trở nên trắc trở hơn nhiều phần. Những rắc rối phát sinh khiến cho kế hoạch đề ra trước đó của bạn gần như sụp đổ. Nếu không tỉnh táo mà hành động sai lầm thì khó có thể tránh được thất bại lần này.

Chưa kể, theo tử vi 12 con giáp, ngày này có họa tiểu nhân rình rập khiến cho bản mệnh khó lòng phát tài. Nên cẩn trọng trong mọi công việc, nếu không muốn tiền mất tật mang.

Tuổi Tỵ

Sự xuất hiện của Kiếp Tài như một lời cảnh báo nhắc nhở người tuổi Tỵ cần phải hết sức bảo vệ túi tiền của mình. Chớ vì cả tin mà để tiền bạc rơi khỏi tay mình.

Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải tỉnh táo trước những lời dụ dỗ ngon ngọt từ người khác để rồi tham lam liều lĩnh dấn thân. Hậu quả của tất cả những hành động nóng vội này chính là những khoản nợ phải trả trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có một ngày thứ Tư thuận lợi hơn rất nhiều. Nhờ các mối quan hệ xã giao hòa hảo mà bản thân con giáp này nhận được không ít trợ giúp trong lúc khó khăn nhất, cả về mặt tinh thần lẫn vật chất.

Tuy nhiên, Tỷ Kiên xuất hiện khiến cho con giáp này dễ trở nên mạo hiểm hơn, nhất là trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Dù là trong bất cứ trường hợp, bạn đều phải thật tỉnh táo, khi ấy bạn mới có thể nhìn ra được những lỗi sai cũng cách sửa chữa sai lầm một cách nhanh nhất.

Tuổi Mùi

Tam Hội trợ mệnh sẽ mang theo những điều tốt đẹp đến cho người tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Nhờ quý nhân giúp sức, con giáp này nhanh chóng hoàn thành mọi việc và mang về những thành tích vô cùng xuất sắc.

Tin vui tài lộc cũng sẽ tìm đến với bản mệnh trong ngày có Thực Thần xuất hiện này. Nhất là với những người làm nghề tự do, bạn sẽ có được một khoản thu không hề nhỏ khiến cho không ít người phải ngưỡng mộ và ghen tị nữa.

Tuổi Thân

Vận trình hôm nay của người tuổi Thân không mấy khả quan. Bản mệnh hãy đề phòng những kẻ xấu bụng luôn muốn rắp tâm hãm hại bạn. Hãy luôn hành xử một cách cẩn trọng trong bất cứ tình huống nào.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn thường ngày. Hiểu lầm khiến cho đôi bên trở nên nghi ngờ lẫn nhau, tình cảm trở nên rạn nứt từ những vấn đề tưởng chừng như không hề nghiêm trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu hôm nay thuận lợi hơn hẳn. Bạn còn có cơ hội hợp tác ký kết hợp đồng trong ngày hôm nay nữa. Hãy tận dụng vận khí đang lên này để triển khai những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu nhé.

Sự xuất hiện của Thiên Tài mang theo vận may tài lộc đến cho con giáp này. Với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, nguồn lợi nhuận thu được từ các dự án đầu tư trước đó sẽ liên tục đổ về túi bạn. Có người còn may mắn khi trúng số, trúng thưởng hay được cho tặng tiền bạc trong ngày nữa nữa đó.

Tuổi Tuất

Thứ Tư này, người tuổi Tuất sẽ gặp phải không ít trở ngại khi có hung thần Thương Quan tìm đến. Một sơ suất trong quá khứ có thể để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng ngay lúc này. Bạn có thể sẽ mất hết những gì mình đã dày công gây dựng vì những sai lầm này.

Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, nhân duyên của người độc thân vô cùng vượng sắc trong khoảng thời gian này. Với sức hút khó cưỡng của cá nhân, không ít người khác giới sẽ đem lòng cảm mến và muốn bày tỏ tình cảm với bạn. Hãy nhìn ra đâu là người thật tâm với mình để tiến tới một mối quan hệ mới nhé.

Tuổi Hợi

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Hợi trở nên căng thẳng hơn trong ngày thứ Tư này. Quan điểm bất đồng khiến cho đôi bên khó tìm được tiếng nói chung, công việc vì thế mà trở nên trì trệ đôi phần.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi trở nên lạnh nhạt vì thiếu quan tâm. Đôi bên vì bận rộn với công việc và những sở thích cá nhân mà quên đi sự tồn tại của đối phương. Hãy mau chóng dành sự quan tâm cho người ấy của mình đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.