15 ngày tới, VẬN MAY chối từ, thần XUI XẺO gọi tên 3 con giáp sắp đón cục diện 'làm đồng nào xào đồng đó', có nguy cơ trắng tay nếu không tỉnh táo trước lời MẬT NGỌT

15 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo trắng tay vì dễ tin lời dụ dỗ. Nếu bản mệnh không tỉnh táo thì dù có quý nhân giúp đỡ cũng khó tránh khỏi cục diện đen đủi.

Tuổi Tỵ 15 ngày tới đây, cục diện thay đổi theo chiều hướng xấu, người tuổi Tỵ phải đối diện với đủ mọi thách thức trên nhiều phương diện. Tài chính khá bất ổn do có hung tinh tác động, con giáp xui xẻo này có thể sẽ mất một khoản tiền không nhỏ để giải quyết công việc của mình. Mặt khác, bạn lại cũng cần phải cẩn thận với những kẻ tiểu nhân đang nhăm nhe hất bạn khỏi vị trí vốn có.

15 ngày tới đây, cục diện thay đổi theo chiều hướng xấu, người tuổi Tỵ phải đối diện với đủ mọi thách thức trên nhiều phương diện - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân vướng phải nhiều khó khăn trên phương diện sự nghiệp vào 15 ngày sắp tới. Thương Quan cho thấy bạn thường xuyên bị cấp trên gây khó dễ, trong khi đó Tỷ Kiên cho thấy bạn cũng khó tránh khỏi sự cạnh tranh của đồng nghiệp. Bên cạnh đó, do tâm lý bất ổn, dễ tin người, con giáp này thường xuyên bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, xúi bẩy nhiều điều bất lợi. Bản mệnh nhất định phải tỉnh táo trong 15 ngày này.

Người tuổi Thân vướng phải nhiều khó khăn trên phương diện sự nghiệp vào 15 ngày sắp tới - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Do có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình của con giáp tuổi Hợi ngập tràn biến động bất lợi. Đây là dấu hiệu cảnh báo Hợi làm việc gì cũng phải cẩn thận. Sức khỏe và tâm trạng của bạn đi xuống đáng kể, đây là thời cơ để những kẻ tiểu nhân tìm cách phá bĩnh. Những lời mời gọi tưởng chừng "dễ ăn" nhưng lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Bản mệnh nên hạn chế giao du, làm ăn trong những ngày này. Do có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình của con giáp tuổi Hợi ngập tràn biến động bất lợi - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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