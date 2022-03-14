Đúng ngày mai, Thứ Ba 15/3/2022, vận số đen đủi khó lường, công việc tiềm tàng nhiều rủi ro, 3 con giáp nên cẩn trọng, hạn chế đầu tư lớn, tránh 'ném tiền qua cửa sổ', muốn thu lại cũng khó

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 12:13

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Ba 15/3/2022, 3 con giáp xui xẻo tránh đầu tư lớn kẻo tiền mất tật mang, chẳng thu lại được gì, có nguy cơ đổ nợ.

Tuổi Mão

Xem tử vi thứ Ba 15/3/2022 công việc luôn tiềm tàng nhiều thử thách buộc người tuổi Mão phải dũng cảm, bản lĩnh hơn. Bạn nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trong từng việc mình làm và đặc biệt tránh chủ quan trong mọi quyết định hôm nay.

Dù vậy, bạn dễ dàng nhìn thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền tốt và không dễ gì bỏ qua. Do vậy vận trình tài lộc của bản mệnh hôm nay khá xán lạn.

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Xem tử vi thứ Ba 15/3/2022 công việc luôn tiềm tàng nhiều thử thách buộc người tuổi Mão phải dũng cảm, bản lĩnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dễ nổi nóng vì những chuyện không đâu. Tâm hồn của bạn giống hệt một đứa trẻ nổi loạn dưới sức ảnh hưởng của cảm xúc. Do đó, con giáp xui xẻo rất dễ làm hỏng việc vì quyết định nông nổi.

Hôm nay bản mệnh nên trân trọng hơn tình cảm mà mình đang có. Tình cảm không thể gượng ép, hai người đến với nhau là sự tự nguyện, càng không phải là sự lựa chọn nhất thời nên bạn đã có lựa chọn kỹ và bạn cảm thấy tin tưởng với người mình đã chọn.

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Người tuổi Tuất dễ nổi nóng vì những chuyện không đâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chịu tác động của cục diện Tương Hại Thái Tuế, lời khuyên dành cho người tuổi Hợi là ngày này bạn nên hạn chế tiến hành các việc hợp tác quan trọng vì có thể xảy ra xích mích, bất hòa trong khi tiến hành khiến mọi việc dở dang, đứt gãy. Bầu không khí căng thẳng chỉ càng khiến tiến độ công việc đi vào ngõ cụt, nếu có thể nên lùi lại chờ ngày đẹp hơn để tiến hành.

Ngày này, chính những người đồng nghiệp có thể sẽ mang đến áp lực cạnh tranh cho Hợi. Bạn sẽ cần thêm nhiều kỹ năng và một cái đầu khôn ngoan cùng khả năng ứng biến linh hoạt để giải quyết mọi tình huống có thể xảy ra.

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Chịu tác động của cục diện Tương Hại Thái Tuế, lời khuyên dành cho người tuổi Hợi là ngày này bạn nên hạn chế tiến hành các việc hợp tác quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Ba 15/3/2022, 3 con giáp may mắn tài chính vững vàng, đầu tuần bứt tốc mạnh mẽ, thu hái nhiều lộc lá.

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