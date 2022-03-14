Tử vi thứ Ba 15/3/2022 của 12 con giáp: Thìn - Thân năng lượng dồi dào, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, Mão - Hợi gặp nhiều trở ngại, hạn chế tiến hành các việc hợp tác quan trọng

Xem tử vi ngày mới , thứ Ba ngày 15/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Tý diễn ra tương đối thuận lợi. Người làm kinh doanh, buôn bán phất lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, bản mệnh nên thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói của mình.

Vận trình tài lộc bình ổn. Nguồn thu nhập mang lại dư dôi, con giáp này có thể thoải mái chi tiêu mà không cần phải lo lắng điều gì.

Xem tử vi con giáp, công vuệc của người tuổi Sửu hôm nay diễn ra hanh thông. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện năng lực và khả năng tiềm ẩn của bản thân. Hãy cố gắng giữ thái độ ham học hỏi, khám phá trước những lĩnh vực bản thân còn hạn chế.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại lên xuống bất ổn khi tình yêu đôi lứa có phần phai nhạt, xa cách. Dường như đang có bức tường vô hình nào đó đẩy tuổi Sửu và nửa kia ngày một xa hơn.

Tuổi Dần

Trong ngày thứ Ba, người tuổi Dần có khá nhiều cơ hội phát hiển trong sự nghiệp. Đây là thời điểm thuận lợi để con giáp này phát huy khả năng lãnh đạo của mình và nhanh chóng trở thành người tiên phong.

Vận trình tài lộc của bản mệnh cũng vô cùng rực rỡ khi nguồn thu nhập tới từ nhiều phía đem lại cuộc sống dư dả, sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, công việc luôn tiềm tàng nhiều thử thách buộc người tuổi Mão phải dũng cảm, bản lĩnh hơn. Bạn nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trong từng việc mình làm và đặc biệt tránh chủ quan trong mọi quyết định hôm nay.

Dù vậy, bạn dễ dàng nhìn thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền tốt và không dễ gì bỏ qua. Do vậy vận trình tài lộc của bản mệnh hôm nay khá xán lạn.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo đường thăng tiến của tuổi Thìn vô cùng rộng mở, có cơ hội phát triển sự nghiệp nhờ Tam Hợp che chở. Dù vẫn sẽ có những cạnh tranh khốc liệt khó tránh nhưng đó cũng sẽ là nguồn động lực lớn lao để bạn có thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Với màn thể hiện của mình, con giáp này có thể sẽ được cấp trên giao cho những trọng trách mới vì tin tưởng rằng bản mệnh có đủ tinh thần, trách nhiệm và năng lực chuyên môn để hoàn thành đúng mục tiêu đã định.

Tuổi Tỵ

Trong ngày Lục Hợp cục độ mệnh, người tuổi Tỵ có nhiều lợi thế phát triển hơn đối thủ nhờ vào chính tầm nhìn xa trông rộng, cộng với sự linh hoạt và nhạy bén của bản thân. Lại thêm cát tinh nâng đỡ, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió là điều dễ hiểu, dù làm ở bất cứ lĩnh vực nào cũng dễ gặt hái được thành công.

Con giáp may mắn này vẫn làm việc và kiếm tiền đều đặn, nguồn thu chủ yếu từ công việc chính và do chăm chỉ, phấn đấu bền bỉ mà có. Các nguồn thu phụ kém hơn vì đầu tư ít, chủ yếu là thêm thắt nhỏ lẻ đủ trang trải cuộc sống thường ngày, vì vậy hãy tập trung vào việc mà bạn làm tốt nhất nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chính Quan xuất hiện giúp người tuổi Ngọ làm việc thêm phần chắc chắn, có tiến bộ nhanh, tạo dựng được uy tín với tập thể. Đây cũng chính là nền tảng để bản mệnh vươn lên vị trí cao hơn, xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra khi nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và cấp dưới, đồng nghiệp.

Tuy nhiên, cũng bởi quá mải mê với công việc nên bạn có phần hời hợt với đời sống tình cảm cá nhân. Người độc thân không mấy mặn mà với những lời giới thiệu, mai mối từ người quen, bản thân bạn cũng chưa muốn bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc nên cứ mặc kệ tình cảnh hiện tại.

Tuổi Mùi

Chính Ấn nhập cục, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày hôm nay có điềm báo thăng tiến bất ngờ. Con giáp này sở hữu nhiều tài năng nhưng không bao giờ tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, ngược lại bản mệnh luôn khiêm tốn học hỏi và tham khảo ý kiến của những người đi trước có kinh nghiệm, từ đó tránh được rất nhiều sai sót không đáng.

Càng trong những hoàn cảnh khó khăn, năng lực của bạn lại càng được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Có những thời điểm người khác chỉ đành bó tay, nhưng bằng sự tài trí của mình, con giáp này đã giải quyết được vấn đề và tiếp tục hành trình từng bước tiến tới sự thành công.

Tuổi Thân

Nhờ Thiên Tài mà con giáp tuổi Thân được tận hưởng cuộc sống sung sướng khi có tiền bạc trong tay. Có thể nói, nhiều con giáp tuổi Thân sau thời gian khó khăn, vất vả đã chạm tới được lối sống mà bạn mơ ước.

Hôm nay bạn cảm thấy nguồn năng lượng dồi dào, sự hứng khởi, khiến cho bạn có thể làm bất cứ việc gì mà mình thực sự đam mê, yêu thích ngày hôm nay. Thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội để thay đổi bản thân theo hướng mới mẻ và tích cực nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu có cơ hội được sống thật với con người của chính mình thay vì nghĩ ngợi vẩn vơ. Hãy sống như bạn muốn – điều đó mới thực sự quan trọng thay vì cố gắng thể hiện một hình ảnh trưởng thành

Ngày có Chính Tài nâng đỡ giúp người tuổi Dậu có những quyết định sáng suốt, khôn ngoan hơn về tiền bạc, nếu muốn, bạn có thể thử mạo hiểm một chút trong vấn đề tài chính, sự nghiệp, may mắn sẽ mỉm cười và đem lại cho bạn tiền bạc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dễ nổi nóng vì những chuyện không đâu. Tâm hồn của bạn giống hệt một đứa trẻ nổi loạn dưới sức ảnh hưởng của cảm xúc. Do đó, bạn rất dễ làm hỏng việc vì quyết định nông nổi.

Hôm nay bản mệnh nên trân trọng hơn tình cảm mà mình đang có. Tình cảm không thể gượng ép, hai người đến với nhau là sự tự nguyện, càng không phải là sự lựa chọn nhất thời nên bạn đã có lựa chọn kỹ và bạn cảm thấy tin tưởng với người mình đã chọn.

Tuổi Hợi

Chịu tác động của cục diện Tương Hại Thái Tuế, lời khuyên dành cho người tuổi Hợi là ngày này bạn nên hạn chế tiến hành các việc hợp tác quan trọng vì có thể xảy ra xích mích, bất hòa trong khi tiến hành khiến mọi việc dở dang, đứt gãy. Bầu không khí căng thẳng chỉ càng khiến tiến độ công việc đi vào ngõ cụt, nếu có thể nên lùi lại chờ ngày đẹp hơn để tiến hành.

Ngày này, chính những người đồng nghiệp có thể sẽ mang đến áp lực cạnh tranh cho Hợi. Bạn sẽ cần thêm nhiều kỹ năng và một cái đầu khôn ngoan cùng khả năng ứng biến linh hoạt để giải quyết mọi tình huống có thể xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.