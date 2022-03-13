Tháng 4 VƯỢNG VẬN QUÝ NHÂN, 3 con giáp an nhàn hưởng LỘC, đầu tháng không thiếu cơ hội, quý nhân phù trợ, cuối tháng sẽ có phúc khí ngập tràn

Tháng 4 này, 3 con giáp may mắn hạnh phúc suốt 30 ngày, tài lộc lên hương, cuộc sống an nhàn, chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.
- Đúng 0h ngày 14/3, LỘC về như Rồng cuốn, PHÚC đến ngang Hổ vồ, 3 con giáp chuẩn bị mở đại tiệc ăn mừng chiến thắng, sự nghiệp theo đà phất lên như diều no gió
- 3 ngày đầu tuần (14/3 - 16/3), 3 con giáp bị thần may mắn lãng quên, TÀI LỘC quay lưng, gặp đủ chuyện rắc rối chốn công sở, khó lòng thăng tiến
Tuổi Tuất
Tử vi 12 con giáp cho biết, tháng 4 này, tuổi Tuất sẽ bắt đầu chuyển vận, nhờ có sức sáng tạo vô hạn nên công việc chuyển biến tốt đẹp, đường tài vận tăng vọt, phú quý dư dả.
Tuất vẫn là con giáp có nhiều phúc, sớm muộn gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đây là giai đoạn mà các mối quan hệ cá nhân suôn sẻ, vận quý nhân rất tốt. Tuất có thể ngồi trên của cải, không thiếu danh tiếng, địa vị, cuộc sống sung túc, hạnh phúc.
Tuổi Thân
Tuổi Thân chăm chỉ, không quản ngại khó khăn để đạt được thành công. Bản mệnh là con giáp sống rất chân thành, vì vậy mà bản mệnh cũng kết giao với nhiều bạn bè.
Nhờ được giúp đỡ nên tháng 4 này, Thân có nhiều vận may trong cuộc sống. Đặc biệt vận may sẽ nhiều hơn giúp họ trở nên giàu có. Người cầm tinh con Khỉ vì vậy phú quý, được Thần Tài chăm sóc.
Tuổi Mão
Mão vốn trời sinh thông minh sắc sảo, thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Con giáp may mắn này là người dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó như nào thì cũng sẽ đến một thời điểm phất lên mạnh mẽ.
Tháng 4 này, trong công việc, Mão sớm nhận được thành tựu, đặc biệt thu nhập dồi dào. Con giáp này được tận hưởng cuộc sống an nhàn trong sự đầm ấm, giàu có và hạnh phúc.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.